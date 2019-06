Featured सार्वमत नेवाशातील स्टेट बँकेतून अडीच लाखांची रोकड चोरीस Sarvmat Digital Share











शिपायाने रक्कम मोजून ठेवली होती काउंटरवर; अर्ध्या तासात रक्कम गायब सीसीटीव्हीत संशयित कैद; एक 20 ते 25 वर्षे वयाचा तर दुसरा अल्पवयीन नेवासा (प्रतिनिधी)– कॅश काउंटरवर शिपायाने मोजून ठेवलेल्या अडीच लाख रुपये किमतीच्या नोटा दोघा अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्याची घटना काल नेवासा शहरातील भारतीय स्टेट बँक शाखेत घडली असून याबाबत बँकेच्या शाखा प्रमुखांच्या फिर्यादीवरून नेवासा पोलीस ठाण्यात दोघा अज्ञात चोरट्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत बँकेचे शाखाप्रमुख बाबासाहेब बाबूराव साबळे (वय 57) रा. सारसनगर (अहमदनगर) यांनी फिर्याद दिली असून त्यात म्हटले की, मी सकाळी सव्वादहा वाजता नेहमीप्रमाणे बँकेत येऊन माझ्या केबिनमध्ये बसलो होतो. बँकेचा शिपाई अनिल श्रीधर वावीकर (रा. देशपांडे गल्ली, नेवासा) हे कॅश काउंटरजवळ कॅश मोजीत होते. कॅश मोजता मोजता कॅश ड्रॉवरमध्ये न ठेवता काउंटरवरच ठेवून 12.15 वाजता ते माझ्या केबीनमध्ये आले होते. त्यानंतर दुपारी 12.45 च्या सुमारास बँकेच्या कॅशियर माहिनी तुकाराम गोरे (वय 24) रा. वरखेड ता. नेवासा यांनी माझ्या केबिनमध्ये येवून सांगितले की, मी शिपाई अनिल श्रीधर वावीकर याच्याकडून त्याने मोजलेली रोख रक्कम माझेकडे घेतली. त्यावेळी मी काउंटरवरील रोख रक्कम मोजत असताना सदर रकमेमध्ये मला अडीच लाख रुपये हिशोबामध्ये कमी दिसत आहे असे मला कॅशीअर यांनी सांगितल्याने मी ताबडतोब कॅशियरसह बँकेच्या काउंटरजवळ जाऊन खात्री केली. परंतु रोख रकमेबाबत हिशोब लागला नाही. तेव्हा आमच्या दोघांची खात्री झाली की, सदरची रोख रक्कम कोणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी बँकेच्या उघड्या दरवाजातून आत प्रवेश करुन कॅशियरजवळील काउंटरजवळ येऊन चोरुन नेली. त्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता दोघे अज्ञात चोरटे अस्पष्ट दिसले. त्यापैकी एक जण 20 ते 25 वर्षे वयोगटातील पांढरा फुल शर्ट व निळ्या रंगाची जिन्स पॅन्ट घातलेला व त्याच्यासोबत एक 9 ते 12 वयोगटाचा मुलगा असे तेथे दिसून आले. काऊंटरवर ठेवलेल्या प्रत्येकी 500 रुपये दराच्या नोटांचे 5 पॅकेट (प्रत्येकी 100 नोटा) अशी एकूण अडीच लाख रुपये किंमतीच्या नोटा अज्ञात चोरट्यांनी चोरुन नेल्या. या फिर्यादीवरुन नेवासा पोलिसांनी गुन्हा रजिस्टर फर्स्ट 421/2019 भारतीय दंड विधान कलम 380, 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलीस हवालदार तुळशीराम गिते करत आहेत. फायनान्स नाशिक व विजया बँक जळगाव येथे अलीकडेच खुनासह दरोड्याच्या गंभीर घटना घडल्या असून सदर घटनांमध्ये बंदुकीचा वापर करुन झालेल्या फायरिंगमध्ये नाशिक व जळगाव येथील अधिकारी मरण पावले. बँक व एटीएमच्या सुरक्षिततेसाठी शस्त्रधारी सुरक्षा गार्डची नेमणूक करावी. तसेच बँक व बँक परिसरातील येणार्‍या जाणार्‍या व्यक्तींवर निगराणीसाठी पुरेसे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून घ्यावेत तसेच धोक्याची सूचना देण्याकरिता अद्ययावत सायरनची व्यवस्था करावी.जेणेकरून अशा घटनांना प्रतिबंध होऊन वित्तीय व जीवितहानी होणार नाही.

– रणजित डेरे, पोलीस निरीक्षक, नेवासा

Tags: