Video : महिला क्रिकेटच्या सामन्यात टिपला अप्रतिम झेल

नवी दिल्ली : क्रिकेटच्या सामन्यात कधी कोणता विक्रम होईल सांगता येत नाही. नुकतीच एक महिला क्रिकेटच्या सामन्यात अप्रतिम झेल टिपण्यात आला आहे. या झेलचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्यामधील महिलांच्या सामन्यात हा विशेष झेल टिपला गेला. न्यूझीलंडचा महिला संघ या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करत होता. त्यावेळी न्यूझीलंडची केटी पेरकिन्स ही चार धावांवर फलंदाजी करत होती. तिने हिथर ग्रॅहम हिच्या गोलंदाजीवर सरळ फटका खेळला.

🎥: Have you seen a more bizarre dismissal? #GGXIvNZpic.twitter.com/Ziq6pd9bpe

— Women’s CricZone (@WomensCricZone) February 28, 2019