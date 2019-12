‘चांद्रयान-२’ च्या विक्रम लँडरला शोधण्यात यश

मुंबई : भारताने केलेल्या दुसऱ्या चांद्रयान मोहिमेतील दुर्घटनाग्रस्त विक्रम लॅंडर अंतराळ संस्था नासाने शोधले आहे. यामध्ये लूनर रेकॉन्सेन्स ऑर्बिटरकडून काढण्यात आलेले एक छायाचित्र जारी केले आहे. छायाचित्रात निळ्या आणि हिरव्या रंगाच्या ठिपक्यांच्या दिसत आहेत. या ठिपक्यांना माध्यमातून विक्रम लॅंडरचे अवशेष दाखवण्यात आले आहे.

भारताने दुसरी चंद्रमोहीम चांद्रयान-२ मोहीम अंतर्गत विक्रम लॅंडर चंद्रावर पोहचवून विक्रम रचला होता. परंतु, चंद्राच्या पृष्ठभागावर लॅंडींग होण्याआधी वैज्ञानिकांचा लॅंडरशी असलेला संपर्क तुटला. त्यानंतर इसरॉने शोधमोहीम चालू ठेवली होती. तसेच अमेरिकन अंतराळ संस्था नासा देखील याकामी मदत करीत होती.

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf

— NASA (@NASA) December 2, 2019