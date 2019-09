चंद्रयान -२ : लँडर विक्रमचे लोकेशन सापडले; संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरु

नवी दिल्ली : संपर्क तुटलेल्या विक्रम लॅण्डरचे ठिकाण चंद्रावरील पृष्ठभागावर सापडले असून ऑर्बिटरने लँडरचे थर्मल चित्र काढले आहे. मात्र, अद्याप त्याच्याशी संपर्क साधला गेला नाही. आम्ही त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, लवकरच त्याच्याशी संपर्क साधला जाईल असे मत इस्त्रोचे अध्यक्ष के सिवन यांनी नुकतेच केले आहे.

Breaking – ISRO has found out the exact location of Vikram Lander on lunar Surface. Orbiter has clicked an thermal image of Lander. Communication yet to be established. #Chandrayaan2#ISROweareproudofyou pic.twitter.com/9KGs7KlUYj

