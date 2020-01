Breaking News Featured क्रीडा नाशिक मुख्य बातम्या नाशिककर सत्यजित बच्छावची फिरकी; एकाच दिवसांत बाद केले ६ गडी Web Editor Share











नाशिक | प्रतिनिधी नाशिकचा डावखुरा फिरकीपटू सत्यजित बच्छावने महाराष्ट्र संघातर्फे रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत आज झारखंड विरुद्ध पहिल्या डावात 5 बळी टिपण्याची कामगिरी केली. महाराष्ट्राचा समावेश असलेल्या एलिट गटातील ग्रुप सी चा 4 दिवसीय सामना सध्या नोगोठणे येथे सुरू आहे. महाराष्ट्राने पहिल्या डावात 434 धावा केल्या त्या 5 बाद 88 वरुन अझीम काझी 140 व विशांत मोरे 120 ह्या शतक वीरांमुळे. आज तिसर्‍या दिवस अखेर सत्यजित बच्छावच्या भेदक गोलंदाजीमुळे 20-3-55-5 झारखंड चा पहिला डाव 170 धावांत आटोपला. महाराष्ट्राने फॉलो ऑन दिल्यानंतर दुसर्‍या डावात देखील सत्यजित ने टिपलेल्या बळीमुळे झारखंड ची 1 बाद 47 अशी स्थिति झाली आहे. त्यामुळे उद्या चौथ्या दिवशी महाराष्ट्र निर्णायक विजयाची संधी साधतो का? याकडे लक्ष आहे. तर दुसरीकडे नाशिकचा फिरकीपटू आपल्या फिरकीचा जादू कशाप्रकारे दाखवतो याकडेही नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे. Batting and fielding averages Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 4s 6s Ct St First-class 18 30 4 374 52* 14.38 947 39.49 0 1 55 2 8 0 List A 23 12 4 95 32 11.87 165 57.57 0 0 7 2 8 0 T20s 28 6 1 33 7 6.60 39 84.61 0 0 2 0 2 0 Bowling averages Mat Inns Balls Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 4w 5w 10 First-class 18 30 3071 1619 52 8/108 8/108 31.13 3.16 59.0 2 1 0 List A 23 23 1269 857 39 5/54 5/54 21.97 4.05 32.5 1 1 0 T20s 28 27 630 676 37 4/18 4/18 18.27 6.43 17.0 1 0 0 Career statistics First-class debut Tamil Nadu v Maharashtra at Chennai, Nov 17-20, 2012 scorecard Last First-class Services v Maharashtra at Delhi, Jan 3-5, 2020 scorecard List A debut Maharashtra v Tripura at Cuttack, Mar 4, 2017 scorecard Last List A Maharashtra v Vidarbha at Vadodara, Oct 17, 2019 scorecard T20s debut Maharashtra v Services at Cuttack, Jan 3, 2016 scorecard Last T20s Maharashtra v Haryana at Surat, Nov 27, 2019 scorecard Recent matches Bat & Bowl Team Opposition Ground Match Date Scorecard 11, 2/18, 0 Maharashtra v Services Delhi 3 Jan 2020 FC 35, 1/42, 52* Maharashtra v Chhattisgarh Pune 25 Dec 2019 FC 2/66, 0, 3/35, 12 Maharashtra v J + K Pune 17 Dec 2019 FC 3/76, 13, 10 Maharashtra v Haryana Rohtak 9 Dec 2019 FC 1/22 Maharashtra v Haryana Surat 27 Nov 2019 T20 6, 1/41 Maharashtra v Rajasthan Surat 25 Nov 2019 T20 2/5 Maharashtra v Baroda Surat 24 Nov 2019 T20 1/34, 7 Maharashtra v Delhi Surat 21 Nov 2019 T20 2/22 Maharashtra v Punjab Chandigarh 18 Nov 2019 T20 2/27 Maharashtra v H. Pradesh Chandigarh 15 Nov 2019 T20 source : www.espncricinfo.com

