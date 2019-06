Featured नाशिक ‘नासाका’ सुरू होण्याच्या आशा पल्लवीत! Abhay Puntambekar Share









नाशिक | सुधाकर गोडसे चार तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र व पंधरा हजार सभासद असणार्‍या नाशिक सहकारी साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम यंदा सुरू होण्याच्या मार्गावर असून जिल्हा बँकेने यासाठी भाडेतत्वावर निविदा प्रसिद्ध केल्याने शेतकरी व कामगारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. सन २०१३-१४ च्या गळीत हंगामापासून नासाकाचा बॉयलर थंडावला आहे. त्याचे गेल्या पाच वर्षातील परिणाम शेतकरी व कामगार भोगत असून लाखो टन ऊस गळीतासाठी नेण्यासाठी इतर कारखान्यांना विनवण्या करण्याची वेळ येथील शेतकर्‍यांवर आली आहे. जिल्हा बँकेने त्यांच्या थकीत कर्जापोटी नासाकाची सरफेशी कायद्यांतर्गत जप्ती केली असून गेल्या तीन वर्षापासून कारखाना भाडेतत्वावर देण्याकामी बँकेने वेळोवेळी निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र त्यातील जाचक अटी शर्तीमुळे इच्छुकांनी माघार घेतल्याने ऊस असूनही कारखाना बंद ठेवण्याची वेळ आली. नाशिक जिल्ह्यातील सहकारी तत्वावरील कादवा कारखाना वगळता सर्व कारखाने डबघाईस आले आहेत. नासाकासुद्धा त्याला अपवाद नाही. जिल्हा बँकेचे सन २०१२-१३ अखेर कारखान्यावर ८४.२९ कोटीचे कर्ज थकीत झाले. कारखाना सुरू करण्यासाठी बँकेने पुन्हा कर्ज दिल्यास नकार दिल्याने व दिलेले कर्ज १०० टक्के एनपीए झाल्याने कोणत्याही वित्त संस्थेकडून नासाकाला आर्थिक मदत मिळाली नाही. मात्र गेल्या पाच वर्षात बँकेने बंद असलेल्या कारखान्यावर तब्बल ५० कोटी व्याजाची आकारणी केल्याने आज कारखान्यावर बँकेची १३९ कोटीची थकबाकी दिसत आहे. सध्या कारखान्यावर शासनाकडून नोव्हेंबर २०१७ पासून अवसायकांची नेमणूक करण्यात आल्याने व्याजाचे फेरे थांबले आहेत. बँकेने कर्ज वसुलीसाठी जाचक अटी शर्तीला मुरड घालून पुन्हा निविदा प्रसिद्ध केली असून दरवर्षी २ कोटी भाडे व गाळप होणार्‍या प्रत्येक मेट्रीक टनासाठी रुपये ७५ + जीएसटी अशी निविदा प्रसिद्ध केल्याने त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची चर्चा आहे. नासाका कार्यक्षेत्रात पाच नद्या आणि सहा धरणे असून ताजा व दमदार ऊस हे या भागाचे वैशिष्ट्य आहे. शिवाय राष्ट्रीय महामार्गापासून अवघ्या ४ किमीवर कारखाना असल्याने वाहतुकीच्या दृष्टीने तो सोयीचा आहे. नुकताच नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या बंगाली बाबा फाटा ते कारखान्यापर्यंतच्या रस्त्यासाठी आ. योगेश घोलप यांच्या माध्यमातून ४ कोटीच्या कामाला प्रारंभ झाल्याने कारखाना घेऊ पाहणार्‍यांना हा मोठा लाभ ठरणार आहे. कार्यक्षेत्रातील ५० टक्के क्षेत्र बैलगाडी सेंटरचे असल्याने ऊस वाहतुकीला अधिक खर्च येणार नाही, ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. कारखाना बंद अवस्थेत असल्यामुळे दारणाकाठच्या पट्ट्यात ऊसाऐवजी भाजीपाल्याचे क्षेत्र वाढले. मात्र त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांच्या आर्थिक सुबत्तेत झाला नाही. प्रमाणापेक्षा जादा भाजीपाला मार्केटमध्ये येऊ लागल्याने भर उन्हाळ्यातही शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी मेताकुटीला आला आहे. कारखाना सुरू झाल्यास जिल्हा बँकेच्या कर्जवसुलीला प्रारंभ होईल. शेतकर्‍यांना ऊस गळीतासाठी कोठे पाठवायचा हा प्रश्‍न मार्गी लागेल. कारखाना परिसरातील छोटे व्यावसायिक व कारखाना कामगार यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न सुटेल. कारखाना बचाव समितीने गेल्या महिन्याभरापासून सुरू केलेले प्रयत्न, जिल्हा बँकेची सकारात्मक भूमिका यामुळे कारखान्याचा बॉयलर यंदा पेटणार, अशी चर्चा आता कार्यक्षेत्रात सुरू झाली आहे. येत्या ६ जून रोजी जिल्हा बँकेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

