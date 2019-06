Featured maharashtra नाशिक जागतिक पर्यावरण दिन विशेष : घनकचरा व्यवस्थापनात नाशिक राज्यात अव्वल Abhay Puntambekar Share











नाशिक | सुधाकर शिंदे नाशिक महानगरपालिकेकडुन घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्थीत केले जात नाही, परिणामी खत प्रकल्पांच्या परिसरात विहीरीत दुषीत पाणी येऊन याभागातील पिकांना धोका निर्माण होऊन शेतकर्‍यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. यासंदर्भातील याचिकेवरुन राष्ट्रीय हरित लवादाने नवीन बांधकाम परवानगी रोकण्याचे आदेश सन २०१६ मध्ये नाशिक महापालिकेला दिल्यानंतर प्रशासन खडबडुन जागे झाले होते. तात्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी ही बाब गाभीर्याने घेत खत प्रकल्पाचे खाजगीकरणाच निर्णय घेऊन चेन्नई व पुणे येथील कंपन्यामार्फत काम सुरु केले. कचर्‍यांच्या डोंगराचे कॅपींग करीत आणि नंतर लँडफिल कामाला प्रारंभ केल्यानंतर आता याठिकाणी चांगल्या प्रकारे खत व वीज निर्मीती सुरू झाली आहे. खाजगी कंपनीमार्फत सुरू झालेल्या नाशिक वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा. लिमीटेडचे सुरू असलेले काम राज्यात आदर्शवत असे ठरत आहे. देशात कुंभनगरी म्हणुन ओळख असलेल्या नाशिक नगरीला अलिकडच्या काळात यंत्रनगरी अशी ओळख मिळालली आहे. या पवित्र्य नगरी आता जगातील वेगात विकसीत होणार्‍या शहरांच्या पक्तींत स्थान मिळाले आहे. यामुळे आता रोजगारांच्या निमित्ताने राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील लोकांचा ओढा या नगराकडे आहे. यामुळेच या शहराची लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसोर १४ ते १५ लाखाच्या दरम्यान असली तरी आज प्रत्यक्षात हा आकडा २५ लाखांच्या आसपास गेला आहे. या लोकसंख्येला प्राथमिक सेवा – सुविधा देण्याचे काम नाशिक महानगरपालिकाकडुन केल्या जात आहे. यात शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे नवीन आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर उभे राहत आहे. माजी महापौर प्रकाश मते यांनी नाशिककरांना आदर्श घंटागाडी प्रकल्प भेट दिल्यानंतर यांचा आदर्श देशभरातील शहरांनी घेत घंटागाडी प्रकल्पाचे अनुकरण केले. आता अलिकडच्या काळात या प्रकल्पाच्या ठेकेदारांवर अनेक गंभीर आरोप होत असल्याने या प्रकल्पावरच प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित झाले आहे. असे असले तरी तीन वर्षापुर्वी मेलहेम आयकॉस (चेन्नई) व आयकॉस लोथेलियर (पुणे) या कंपन्याकडुन घनकचरा व्यवस्थापनाचे सुरू असलेल्या कामांमुळे खत प्रकल्पांच्या परिसरातील गावातील शेतकरी वर्ग खुश आहे. या कंपन्यांनी जमिनीतील मुरणारे पाणी व दुर्गंधीचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळविले आहे. यात पुर्वी प्रमाणे विहीरीचे पाणी काळे होत नाही. तर कचर्‍यांच्या डोंगर प्लॉस्टीकने झाकुन त्यांवर माती टाकत यावर हिरवळ लावण्याचा यशस्वी प्रयोग केल्यामुळे आता दुर्गंधीचे प्रमाण कमी झाली आहे. खत प्रकल्पावर सुमारे २५५ घंटागाड्यामार्फत दररोज ५०० ते ५५० टन कचरा दररोज आणला जातो. येणार्‍या कंचर्‍यांचे वर्गीकृत घनकचर्‍यावर कल्चर, सॅनिटायझर फवारुन दुर्गंधी कमी करुन व त्यावर तीस दिवस प्रक्रिया करुन त्यापासुन कंपोस्ट खताची निर्मीती केली जात आहे. ही प्रक्रिया अलिकडच्या काही महिन्यात वेगात सुरू आहे. कमी दरात शेतकर्‍यांना याठिकाणी कंपोस्ट खत मिळत आहे. कंपोस्ट खताची प्रक्रिया सन २०१६ मध्ये सुरू झाल्यानंतर महिन्याला ८९ मेट्र्रीक टन असे उत्पादन केले जात होते आता सन २०१८ – १९ या वर्षात खताचे दरमहा उत्पादन १३०० मेट्रीक टनापर्यत जाऊन आता मागील अर्थिक वर्षात १३ हजार ९२ मेट्रीक टन कंपोस्ट खत तयार करण्यात आले आहे. हे प्रमाण दरवर्षी वाढत असुन यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनास मोठा हातभार लागत आहे. अशाप्रकारे राज्यात नाशिक महापालिका घनकचरा व्यवस्थापनात पुढच्या रांगेत जाऊन बसली आहे.

Tags: