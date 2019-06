Featured नाशिक व्ही.एन.नाईक शिक्षण संस्थेसाठी २० जुलैला मतदान Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी जिल्ह्यातील दुसरी सर्वात मोठी शिक्षण संस्था असलेल्या क्रांतिवीर वसंतराव नाईक शिक्षण संस्थेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून ज्येष्ठ विश्‍वस्त मंडळ, पदाधिकारी व कार्यकारी मंडळाचे सदस्य अशा एकूण २९ जागांसाठी २० जुलैला संस्थेच्या नाशिक मुख्यालयात मतदान होईल. प्रामुख्याने सहा तालुक्यांमध्ये ८७०० मतदार संस्थेच्या निवडणुकीत सहभागी होतील. क्रांतिवीर वसंतराव नाईक शिक्षण संस्थेच्या मुख्यालयात मंगळवारी निवडणूक मंडळाच्या सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. यावेळी अ‍‍ॅड. गजेंद्र सानप म्हणाले, संस्थेच्या २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी ही निवडणूक प्रक्रिया आहे. महत्त्वाच्या पदांमध्ये सहा विश्‍वस्त व संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस व सहचिटणीस या चार जागांचा समावेश आहे. कार्यकारी मंडळात एकूण १९ सदस्य असून त्यात सिन्नर ३, निफाड व चांदवड ३, येवला व मालेगाव २, नांदगाव, बागलाण, कळवणला २, दिंडोरी, पेठ व सुरगाणा तालुक्यात ३ जागा आहेत. नाशिक शहर व इगतपुरी तालुक्यात ४ आणि महिलांसाठी दोन जागा राखीव आहेत. संस्थेसाठी २० जुलै रोजी मतदान होणार आहे. २१ तारखेला मतमोजणी होणार असल्याचे अ‍‍ॅड. सानप यांनी सांगितले. निवडणूक मंडळात अ‍‍ॅड.. अशोक कातकाडे, अ‍‍ॅड. संतोष दरगोडे यांचा समावेश असून लवाद म्हणून अ‍‍ॅड.. एस. जी. सोनवणे यांची नियुक्ती केली आहे. दोन पॅनलमध्ये रंगणार निवडणूक

निवडणुकीत सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन पॅनलमध्ये निवडणूक रंगणार असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. विद्यमान पदाधिकार्‍यांमध्ये सरचिटणीस हेमंत धात्रक, अध्यक्ष कोंडाजी आव्हाड, सहचिटणीस तानाजी जायभावे, उपाध्यक्ष प्रभाकर धात्रक यांचा समावेश आहे. तर विरोधी पॅनलमध्ये माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे, पंढरीनाथ थोरे, अ‍‍ॅड.. पी. आर. गिते यांचा समावेश असल्याचे दिसून येते. संस्थेचा निवडणूक कार्यक्रम

२४ जून : मतदारांची प्राथमिक यादी

२४ ते २७ जून : मतदान यादीवर हरकती स्वीकारणे

२९ जून : अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे

३० जून ते ३ जुलै : उमेदवारी अर्ज विक्री व स्वीकृती

४ जुलै : उमेदवारी अर्ज छाननी

५ ते ८ जुलै : उमेदवारी अर्ज माघारी घेणे

९ जुलै : उमेदवारांची अंतिम यादी व निशाणीवाटप

२० जुलै : मतदान

२१ जुलै : मतमोजणी

