स्टेट बँक लेखानगर शाखेत सुविधांचा अभाव; ग्राहकांना मनस्ताप

नवीन नाशिक | वार्ताहर नाशिक जिल्ह्यामधील व राज्यात को ऑपरेटीव्ह बँकांवर असलेला नागरिकांचा विश्‍वास कमजोर होत असतानाच राष्ट्रीयकृत बँकांकडे मागील काही महिन्यांमध्ये ग्राहक संख्येत झालेली वाढ कर्मचार्‍यांच्या व शाखेच्या अंगाशी येऊ लागली आहे. पर्यायाने ग्राहकांना मिळणार्‍या सुविधा अपूर्ण पडत असून काही राष्ट्रीयकृत बॅकांबद्दलही व काही शाखांबद्दलही ग्राहकांच्या मनात मनस्ताप निर्माण झाला आहे. नवीन नाशिकमधील विल्होळी शाखा (लेखानगर) येथील बँकेबद्दल असलेली नाराजीही दिवसें दिवस वाढत चालल्याने ग्राहकांबद्दल कुणी वाली राहिलेला नसल्याने बँकेच्या प्रमुख शाखेकडून याकडे लक्ष दिले जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे. को-ऑपरेटीव्ह बँकेमध्ये असलेली खातेधारकांचे नाते हळूहळू राष्ट्रीयकृत बँकांकडे वळाली. याचाच भाग म्हणून नवीन नाशिक येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया, लेखानगर शाखा या ठिकाणी अनेक वर्षांपासून असलेल्या शाखेत हजारोच्या संख्येने खातेधारकांनी व ठेवीदारांनी बँकेप्रती असलेली विश्‍वासार्हता दाखवली. खातेधारकांची व ठेवीदारांची अमाप संख्या झाल्याने व त्यातच अनेक शासकीय व निमशासकीय योजनांचाही बोजा बँकांवर आल्याने ग्राहक सुविधा देणे कमी पडू लागले आहे. विश्‍वासाची बँक म्हणून लोक व ग्राहक स्टेट बँकेला बघतात. परंतु याच स्टेट बँकेत साधे पासबुक भरायचे असेल तरीही दोन-दोन तासांचा कालावधी लागत असल्याने खातेधारक नाराज होत आहेत. त्यातच अद्ययावत असे पासबुक प्रिटींग करणारे बसवलेले मशिन कधी बंद तर कधी चालू, पासबुकवरील बारकोडच न घेणे अशा विविध कारणांनी त्याला ग्रहण लागले आहे. शेवटी नाईलाजास्तव बँकेच्या कर्मचार्‍याकडूनच रांगेत उभे राहून मोलाचा वेळ खर्च घालून पासबुक भरावे लागत आहे. खातेधारकाची गुप्तता राहावी यासाठी पासबुकवर देण्यात येणारा बारकोडही चक्क कर्मचार्‍यांकडूनही येत नसल्याने तेही हतबल झाले आहेत. अनेकांना आपला व्यवसाय व नोकरी सांभाळात अपाल्या खात्यावर असलेल्या रकमेची देवाण-घेवाण करतेवेळी ताळमेळ राखावा लागतो. त्यामुळे पासबुक भरणे नितांत असते. दोन-दोन तासाच्या अवधीने घरच्या मंडळीला किंवा शाळेत जाणार्‍या विद्यार्थ्याला रांगेत बसवून त्यांना जावे लागत आहे. बँकेतच ग्राहक हिताच्या दृष्टीकोनातून सीडीएम मशिन (पैसे भरण्यासाठी व काढण्यासाठीचे) बसवलेले आहे. हेच सीडीएम मशिन अनेक दिवसांपासून बंद असल्याने बँक बंद झाल्यानंतर भरणा करायला आलेल्या खातेधारकांची मोठी पंचाईत होत असते. ग्राहकाला एक तर नाशिक शहरात यावे लागून पैसे सीडीएम मध्ये भरावे लागतात किंवा वेळ निघून गेल्यानंतर दंड सोसावा लागतो. संबंधित बाबींमध्ये बँकेच्या आतमध्येही कर्मचार्‍यांची कमतरता असून अनेक वेळा वेळ देत ग्राहकांना थांबावे लागत आहे. बँकेतील स्टेटमेंट देणारे प्रिंटरही खराब झाल्याचे दिसून येत असल्याने अनेकांना हवे असलेले स्टेटमेंटही वेळेवर न मिळाल्याने कामे खोळंबली आहेत. अनेक सोयी सुविधांच्या बाबतीत जाहिरात करणार्‍या स्टेट बँकेकडून अशाप्रकारे इतर शाखांमध्येही सुविधांचा आभाव असल्याचे ग्राहकांनी सांगितले आहे. त्यातच शाखा व्यवस्थापकही भेटत नसल्याने वरील बाबीची तक्रार करायची तरी कोणाकडे, असा प्रश्‍न खातेधारकांना पडला आहे. खातेधारक व कर्मचारी यांच्यामध्ये क्षुल्लक बाबींवरून वाद-विवाद घडतानाही दिसून येत आहे. पर्यायाने बँकेने ग्राहकांचे हित जोपासताना राष्ट्रीय बँकेचा दर्जा राखण्यासाठी व विश्‍वास जोपासण्यासाठी जाहीर केलेल्या सुविधा देण्याची गरज आहे. बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांशी संपर्क साधला असता ते सुटीवर असताना त्यांच्या जागी अन्य कोणीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कामेधंदे सोडून केवळ पासबुक प्रिंटींगसाठी दोन तास रांगेत बसावे लागते. यासाठी अनुभवी माणसे बसवावीत. काऊंटर वाढवावे व ठरवून दिलेला वेळ वाढलेला पुढेही सुरू ठेवावा. बारकोड व इतर सुविधांच्या बाबतीत बँकेने लक्ष घालण्याची गरज आहे. सीडीएम व एटीएम मशिन नादुरूस्त असल्यास त्याची तातडीने देखभालीसाठी कर्मचार्‍याची नितांत आवश्यकता आहे.

– काशिनाथ आहेर (खातेधारक)

