Featured नाशिक मुख्य बातम्या अखेर मनपाच्या शहर बस सेवेला मंजुरी; टप्प्या टप्प्याने धावणार ४०० बसेस Abhay Puntambekar Share











नाशिक । प्रतिनिधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट, सक्षम वाहतुकीचा पर्याय आणि प्रदुषण मुक्त शहरासाठी महानगरपालिका शहर बससेवेस महासभेच्या मंजुरीनंतर काल (दि.१७) स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली. वार्षिक सुमारे २० कोटी खर्चात चालणार्‍या शहर बससेवेत टप्प्या टप्प्यात २०० सीएनजी, १५० इलेक्ट्रीक आणि ५० डिझेल बसेस धावणार आहे. यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर तीन ऑपरेटर कंपन्यासोबत करार करण्यास सभापती उद्धव निमसे यांनी मंजुरी दिली. दरम्यान या निर्णयामुळे आता महापालिकेला दरवर्षी २० कोटींचा तोटा सहन होणार असला तरी या निर्णयामुळे शहर बससेवा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिककडुन नाशिक शहरात शहर बससेवा सुरू करावी असे मुख्यमंत्री देवेद्र फडवणीस यांनी नाशिक दौर्‍यात सांगत याकरिता शासनाकडुन मदत केली जाईल, असे या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. तेव्हापासुन यादिशेने महापालिकेने काम सुरू केले होते. यात यानंतर शहरात असलेल्या एस. टी. मंंडळाने चालविल्या जाणार्‍या शहर बसेसची संख्या कमी करण्यात आली होती. शहरातील वाहतुक, पार्किंग बाबत मोठ्या प्रमाणात अडचणी वाढत जाऊन याहतुक अडथळा निर्माण होत असल्याने प्रदुषणात वाढ झाली होती. याचा विचार करुन सक्षम वाहतुकीचा पर्याय म्हणुन महापालिकेने कॉम्प्रेहेन्सीव ट्राफिक अ‍ॅण्ड ट्रान्सर्पोटेशन प्लॅन तयार करुन घेतला होता. या अहवालानुसार शहरात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी शहर बससेवा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यास महासभेत मंंजुरी देण्यात आली होती. यानुसार नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लिमीटेड कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. नाशिक शहर बससेवा ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट चालविण्याकरिता ऑपरेटरची नेमणुक करण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीचे सल्लागार के. पी. एम. जी. यांनी यासंदर्भातील निवीदा कागदपत्र तयार करुन ही प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यात शहरात ४०० बसेस चालविण्यासाठी ही निवि दा प्रक्रीया पुर्ण झाल्यानंतर यास प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रशासनाने १५० इलेक्ट्रीक बसेससाठी स्वतंत्र निवीदा काढण्यात आली होती. यात अंतींमत: मे. ईव्हे ट्रान्स प्रायव्हेट या कंपनीने दिलेले ५० बसचे अनुदानासह दर आणि उर्वरित १०० बसेसचे दर अनुदानाव्यतिरीक्त दिलेले आहे. या कंपनीस शहर बससेवेसाठी इलेक्ट्रीक बसेस खरेदी, व्यवस्थापन, संचलन व देखभाल करण्यासाठीं जीसीसी तत्वावर १० वर्ष कालावधीसाठी नेमणुक करण्यास आज स्थायीने मान्यता दिली. तर ट्रॅव्हल टाईम कार रेंटल प्रा. लि. पुर्ण यांना 9 मी. डिझेल मिडीयम बस अशा ३० बसेस आणि १२ मी. सी. एन. जी. बस अशा १२० बसेस कार्यरत करणार आहे. तर तिसरी ऑपरेटर कंपनी मे. सिटी लाईफलाईन प्रा. लि. दिल्ली यांच्याकडुन डिझेल मिडीयम बसेस अशा २० बसेस आणि १२ मी. सी. एन. जी. बस अशा ८० बसेस खरेदी, व्यवस्थापन, संचलन व देखभाल करण्यासाठीं जीसीसी तत्वावर १० वर्ष कालावधीसाठी नेमणुक करण्यास आज स्थायीने मान्यता दिली. अशाप्रकारे शहरात तीन ऑपरेटर कंपन्याकडुन शहर बससेवा कार्यरत होणार आहे. ठेकेदार कंपनींना दिले असे दर

या निविदा प्रक्रीयेत पात्र ठरलेल्या ट्रॅव्हल टाईन कार रेंटल प्रा. लि. पुणे आणि मे. सिटी लाईफलाईन प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीला नऊ मीटर डिझेल मिडीयम बस करिता रु. ५३.१० प्रति कि. मी. आणि १२ मीटर सी. एन. जी. बसेस करिता रु. ६४.४४ प्रति कि. मी. असे दर देण्यात आले आहे.तर इलेक्ट्रीक बस चालविणार्‍या मे. ईव्हे ट्रान्स प्रायव्हेट लि. यांना अनुदानातून मिळणार्‍या ५० बसेस करिता रु. ६२.९१ प्रति कि. मी. आणि अनुदानाव्यतिरीक्त असलेल्या १०० बसेस करिता रु. ७५.५१ प्रति कि. मी. असे दर देण्यात आले आहे. दर वर्षी होणार २० कोटींचा तोटा

शहरात ४०० बसेस कार्यरत झाल्यानंतर डिझेल व सीएनजी बसेस करिता ११३ कोटी रु., इलेक्ट्रक बसेस साठी २८ कोटी रु., आयटी मेस यंत्रणासाठी ४ कोटी रु. आणि कंडक्टर साठी १५-१६ कोटी रु. अशाप्रकारे एकुण सुमारे २१५ कोटी रु. वर्षाला खर्च येणार आहे. तर या बसेसच्या माध्यमातून सुमारे १८५-१९० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. अशाप्रकारे महापालिकाला दरवर्षी २० कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेच्यावतीने करण्यात आले. मात्र हा तोटा कमीत कमी करुन जाहीरातींसारखे उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधण्याचे काम करण्यात येणार आहेे. प्रदुषण मुक्त शहर होणार : निमसे

महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना चांगली सार्वजनिक वाहतुक सेवा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची असुन ही सेवा देणे बंधनकारक आहे. देशात ७०-८० महापालिकेने शहर बससेवा सुरू केली असुन देशात कोठेही बस सेवा फायद्यात नसुन यातील तोटा कमी करणे शक्यता आहे. यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत जाहीरातीच्या माध्यमातून शोधले जातील. याकडे सेवा म्हणुन पाहतांनाच यातून आपले शहर प्रदुषण मुक्त होणार असल्याचे सांगत स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांनी बसंसदर्भातील दोनही प्रस्तावांना मंजुरी दिली. तसेच शहर विकासांच्या विषयांना मंजुरी दिली. या विषयावरील चर्चेत दिनकर पाटील,समीर कांबळे, कल्पना पांडे, सुषमा पगारे यांनी सहभाग घेतला. याप्रसंगी यात्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी शहर बससेवेची संपुर्ण माहिती दिली.

Tags: