५० हजार संरक्षक जाळ्यांवर ६६ लाखांचा खर्च

नाशिक | प्रतिनिधी शासनाच्या ३३ कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत सन २०१९ या वर्षात महापालिकेच्यावतीने आपल्या हद्दीत ५० हजार वृक्ष लागवडीची तयारी केली आहे. उद्यान विभागाकडुन अलिकडेच शहरातील सामाजिक संस्था कंपन्यांच्या सहकार्याने शहरी देवराई प्रकल्प राबविण्यात येत असतांना आता उद्यान विभागाकडुन लोकसहभागातून वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर ३९ लाख ९९ हजार रु. इतक्या खर्चाचे १८८४ वृक्ष सरंक्षक (ट्री गार्ड) खरेदी करण्यात येणार आहे. तसेच जुन्या वृक्ष संरक्षकांची दुरुस्ती व रंगरंगोटी करण्यासाठी २६ लाख ४० हजार रुपये खर्च केले जाणार आहे. अशाप्रकारे ६६ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. उद्यान विभागाकडुन येत्या महासभेवर संरक्षक जाळ्या खरेदी व दुरुस्तीसंदर्भातील दोन प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहे. यातील नवीन वृक्ष सरंक्षक खरेदीच्या प्रस्तावात ३९ लाख ९९ हजार ४२५ रु. इतक्या खर्चाचे १८८४ वृक्ष सरंक्षक (ट्री गार्ड) खरेदी करण्यात येणार आहे. यात एका ट्री गार्डची प्रति नग किंमंत २०८८ रुपये इतकी आहे. महापालिकेने अलिकडच्या काही वर्षात नवीन ट्री गार्ड खरेदी केलेले नसल्याने ते खरेदी केले जात आहे. नगरसेवक व नागरिकांकडुन वृक्ष संरक्षकाची मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जात असून मागणींची संख्या पाहता तेव्हढा निधी उद्यान विभागासाठी उपलब्ध नाही. मात्र, तरतुदीनुसारच ट्री गार्डचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यंदाच्या अंदाज पत्रकात वृक्ष निधी हेडखाली ४० लाख रुपयांच्या निधीची तरतुद करण्यात आली असून हा सर्व निधी वृक्ष लागवडीच्या काळात खर्च केला जाणार आहे.

तसेच काही वर्षापासुन महापालिकेच्या संरक्षक जाळ्या हा झाडांत अडकलेल्या आहे. तर काही ठिकाणी झाडांची वाढ झाल्यानंतर त्या काढुन घेतांना त्या खराब झाल्या आहे. अशा सर्व जाळ्यांची एकत्रीत दुरुस्ती करुन त्यांना रंगरंगोटी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी २६ लाख ४० हजार ६९१ रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो येत्या महासभेवर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावासाठी अर्थिक तरतुद वृक्ष निधीतून करण्यात आली आहे. या कामामुळे नगरसेवक व नागरिकांना मागणीनुसार काही वृक्ष संरक्षक जाळ्या उपलब्ध करुन देता येणार आहे. मागील दोन वर्षात महापालिकेकडुन दहा ते बारा फुट उंचीची झाडांची लागवडीचे काम काही संस्थाना दिले होते. त्यांच्याकडुन झाडाच्या चार बाजुंना बांबु व हिरवे कापड लावण्याचे काम झाले होते. परिणामी हे बांबु तुटले आणि कापड गायब झाल्याने काही झाडे नष्ट झाल्याचा आरोप स्थायी समितीत सदस्यांकडुन करण्यात आला होता. यामुळे आता नवीन वृक्ष लागवड करतांना सर्वच झाडांंना सरंक्षक जाळ्या लावण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र महापालिकडे सर्व झाडांना पुरेल इतक्या जाळ्यांसाठी निधीची तरतुद नसल्याने नागरिकांच्या सहकार्याने या झाडांवर लक्ष ठेवून त्यांना वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे उद्यान विभागाचे उपायुक्त शिवाजी आमले यांनी स्पष्ट केले आहे.

