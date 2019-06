Featured नाशिक मनपात भरतीचे संकेत : आयुक्त Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी महानगरपालिकेतील विविध विभागांतील रिक्त पदे भरती व नवीन भरती प्रक्रियेसाठी नवीन आकृतीबंध मंजूर करून घेण्याचे प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहेत. त्यास शासन स्तरावर चांगले संकेत मिळत आहेत, असे प्रतिपादन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केले. महाकवी कालिदास कलामंदिरात आज नाशिक महानगरपालिका सेवकांची सहकारी पतसंस्थेेच्या ६२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा, सेवानिवृत्त सभासद व गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरव सोहळ्याप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून आयुक्त गमे बोलत होते. कार्यक्रमास कॉंग्रेस गटनेते शाहू खैरे, गुरमित बग्गा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त हरिभाऊ फडोळ, सहा.आयुक्त अशोक वाघ, संस्थेचे चेअरमन मंगेश वाघ व संचालक उपस्थित होते. याप्रसंगी निवृत्त सभासद हरिभाऊ फडोळ यांचा सेवापूर्ती सत्कार आयुक्तांच्या हस्ते करण्यात आला. तसेच सहा.आयुक्त वाघ यांच्यासह सेवानिवृत्त सभासदांचा सत्कार करण्यात आला. इतर सेवानिवृत्त अधिकारी व सेवकांचा सत्कार करून भेटवस्तू देण्यात आल्या. तसेच सभासदांच्या मुला-मुलींचा बक्षिसे देऊन गुणगौरव करण्यात आला. आपल्या प्रमुख भाषणात आयुक्त गमे म्हणाले, सर्व अधिकारी, सेवक व पदाधिकारी यांना सोबत घेऊनच कामकाज करण्यात येईल. सेवकांनी आपल्या कुटुंबासोबत संवाद साधणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. नाशिक महानगरपालिका सेवक सहकारी पतसंस्थेस ३१ मार्च २०१९ या आर्थिक वर्षात रु.३.३२ कोटी इतका ढोबळ विक्रमी नफा झाला आहे. संस्थेचे वसूल भांडवल ४.५३ कोटी असून रु. ३३.९९ कोटींच्या ठेवी जमा आहेत. वर्षाअखेरीस सभासदांना रु. ४१.४६ कोटी कर्जवाटप केले आहे. सभासदांना जास्तीस जास्त लाभांश देण्याचा संस्थेचा मानस आहे. कोणत्याही प्रकारचे बाहेरील कर्ज न घेता स्वभांडवलावर संस्थेचे कामकाज चालू आहे. संस्थेस गेल्या ६० वर्षांपासून सतत ऑडिट ‘अ’ वर्ग मिळालेला आहे, अशी माहिती अहवाल सादर करताना संस्थेचे चेअरमन मंगेश वाघ यांनी दिली. शहरातील अग्रगण्य पतसंस्था असून सभासदांना ९ टक्के इतक्या अल्प व्याजदरात कर्जाचे वितरण करते. संस्थेचे कामकाज संपूर्ण संगणकीकृत केलेले आहे. संस्था कर्जवाटपाव्यतिरिक्त सामाजिक बांधिलकी म्हणून सभासदांच्या कुटुंबातील व्यक्ती मृत पावल्यास त्वरित २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच सभासद स्वत: मयत झाल्यास त्यास ७५ हजार रुपये दिले जातात. तसेच सर्व सभासद व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी एक लाखाची मेडिकल पॉलिसी काढली आहे. संस्था सभासदांच्या गुणवंत पाल्यांचा बक्षीस देऊन गुणगौरव करते, अशी माहिती संस्थेचे सेक्रेटरी नंदकिशोर खांडरे व व्हा. चेअरमन लता पाटील यांनी दिली. याप्रसंगी संस्थेचे कोषाध्यक्ष राजू कुटे, संचालक संजय खैरे, सुरेश माळोदे, प्रकाश कदम, दीपक लोखंडे, गोरख पाटील, मनीषा पाटेकर, कायदेशीर सल्लागार किशोर कोठावळे, तज्ञ संचालक कैलास दराडे, इम्तियाज शेख, विशाल पवार, संस्थेचे व्यवस्थापक बबन वझरे, सेवक लभडे, खैरे, कुटे, पेखळे व सभासद व त्यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.

