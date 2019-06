Featured maharashtra नाशिक प्रदूषणाच्या विळख्याने मालेगावकर त्रस्त Abhay Puntambekar Share











नाशिक | हेमंत शुक्ला मालेगाव – यंत्रमाग-साईजिंग व प्लॅस्टिक उद्योगामुळे रोजगारनिर्मितीस येथे चालना मिळाली असली तरी या उद्योगामुळे मालेगाववासियांवर ‘प्रदूषणा’चे संकट दाटू लागले आहे. या उद्योगांमध्ये इंधनासाठी वापर होत असलेल्या खराब प्लॅस्टिक व इंडस्ट्रीयल वेस्टेजमुळे बॉयलरमधून निघत असलेला काळा धूर मोठ्या प्रमाणात वायुप्रदूषण वाढवत आहे. हा धूर उद्योगांलगत असलेल्या वसाहतींसाठी दमा, अस्थमा, अन्ननलिकेला सूज, फुफ्फुसांचे विकार, कॅन्सर यांसारख्या जीवघेण्या आजारांना निमंत्रण देणारा ठरला आहे. नागरिकांसह ग्रीन ड्राईव्हसारख्या सामाजिक संघटना या प्रदूषणाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादापर्यंत याचिका दाखल केली गेली. लवादाने दखल घेताच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांतर्फे साईजिंग व प्लॅस्टिक उद्योगचालकांना नोटिसा बजावण्याचे सोपस्कार पार पाडले जातात. मनपातर्फेदेखील कारवाईचा बडगा उगारला जातो. काही उद्योजक कारवाईच्या धास्तीने उपाययोजना करत असले तरी अनेक ठिकाणी आजही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. वायुप्रदूषण करणार्‍यांवर कठोर कारवाईचा बडगा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व मनपातर्फे उचलला जात नसल्यानेच आजदेखील ‘काळा धूर’ अनेक चिमण्यांतून बाहेर पडत शहराच्या प्रदूषणात वाढच करत असल्याने हवालदिल झालेल्या नागरिकांना हे वायुप्रदूषण थांबणार तरी कसे? असा प्रश्‍न पडला आहे. तेजी-मंदीच्या गर्तेत यंत्रमाग उद्योग अडकल्याने त्यास पर्याय म्हणून प्लॅस्टिक उद्योग सुरू झाला. गिट्टीबरोबर प्लॅस्टिक पाईपनिर्मिती केली जाऊ लागल्याने हा उद्योग येथे अल्पावधीतच भरभराटीस आला. १५० ते २०० च्या वर गिट्टी व पाईप बनवणारे प्लॅस्टिक कारखाने शहराच्या चहूबाजूंनी थाटण्यात आले आहेत, तर १२५ पेक्षा अधिक साईजिंग येथे कार्यरत आहेत. द्याने गावाचा अपवाद वगळता बहुतांश साईजिंग या शहरालगतच सुरू आहेत. औद्योगिक नियमानुसार प्लॅस्टिक कारखाना असो की साईजिंग हे शहरात सुरू ठेवता येत नाही. ४ ते ८ यंत्रमाग शहरात चालवले जाऊ शकतात. बॉयलर तसेच धुरामुळे प्रदूषण होण्याचा धोका असल्याने साईजिंगला औद्योगिक झोनमध्येच सुरू करण्याचा शासनाचा नियम आहे. साईजिंगप्रमाणेच प्लॅस्टिक कारखानेदेखील शहराच्या सीमेलगत थाटण्यात आले आहेत. नागरी वसाहतीच्या विस्तारामुळे तर अनेक कारखाने हे वस्त्यांमध्ये सुरू आहेत. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महानगरपालिकेने औद्योगिक वसाहतीत या साईजिंग व प्लॅस्टिक कारखान्यांचे स्थलांतर व्हावे यास्तव आजतागायत कठोर भूमिका घेतलेली नाही. ‘कायदा-सुव्यवस्थे’चा बाऊ करत कारवाई करण्यास यंत्रणांतर्फे टाळाटाळ केली जात असली तरी विविध जीवघेणे आजार येथे सातत्याने वाढत असल्याने त्यास प्रतिबंध बसणार तरी कसा? असा सवाल जनतेतर्फे विचारला जात आहे. वायुप्रदूषण होऊ नये यास्तव शासन नियमानुसार लाकूड, दगडी कोळसा, पांढरा कोळसा, भुसा याचा वापर बॉयलरसाठी करणे गरजेचे आहे. मात्र येथे प्लॅस्टिक कचरा व इंडस्ट्रीयल कचर्‍याचा वापर इंधनासाठी केला जात होता. यामुळे मोठ्याप्रमाणात वायुप्रदूषण येथे वाढले होते. अनेक साईजिंग वस्तीत असल्यामुळे या धुरांमुळे श्‍वसनाचे अनेक विकार नागरिकांना जडू लागले. कॅन्सर, अस्थमा, दमा, टीबी, अन्ननलिकेला सूज, फुफ्फुसाचे विकार आदी आजारांनी नागरिक त्रस्त झाले आहेत. प्लॅस्टिक कारखान्यांमुळे रोजगारनिर्मिती झाली असून लाखावर कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर सुरू आहे. यंत्रमागानंतर प्लॅस्टिक कारखानेच रोजीरोटीचे माध्यम बनल्याने ते अर्थकारणाचा प्रमुख घटक बनले असले तरी प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना केली जात नसल्याने ते जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून घातक ठरू पाहत आहे. दुर्दैवाने प्लॅस्टिक वितळण्यासाठी कोळशाऐवजी प्लॅस्टिकच जाळले जाते व चिमणीदेखील उंच नसल्याने निघणारा धूर व उग्र वास कारखान्यालगत असलेल्या वस्तींमध्ये पसरत आहेत. एकीकडे रोजगार देऊन दाणापाण्याची व्यवस्था करणार्‍या उद्योगांतूनच स्वास्थ्याचा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याने या विकासाला वरदान म्हणावे की शाप अशी द्विधा अवस्था नागरिकांची झाल्याचे चित्र आहे. वायुप्रदूषणाविरोधात ग्रीन ड्राईव्ह संघटनेचे कलीम अख्तर, निखिल पवार आदी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे २०१८ मध्ये याचिका दाखल करत साईजिंग व प्लॅस्टिक कारखान्यांमुळे जनतेचे धोक्यात आलेले आरोग्य तसेच होत असलेले वायुप्रदूषण याचे पुरावेच लवादाकडे सादर केले. या याचिकेची गंभीर दखल लवादाने घेतल्याने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव पी. अल्बगन यांनी मालेगावी धाव घेत साईजिंग व प्लॅस्टिक कारखान्यांची पाहणी केली होती. हवेतील प्रदूषणामुळे दमा, फुफ्फुसाशी निगडीत आजार, फुफ्फुसाचे कॅन्सर व विशेषत: लहान मुलांमध्ये दम्याचे आजार बळावले आहेत. वायू, पाणी व ध्वनिप्रदूषणाने बाधित रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत असल्याने हे प्रदूषण रोखण्यासाठी व्यापक उपाययोजना हाती घेण्याची आवश्यकता आहे.

डॉ. सुधाकर पाटील, मालेगाव कायद्याचा वचक निर्माण होणे गरजेचे

आरोग्यास घातक ठरणारे प्लॅस्टिक कारखाने व साईजिंग यांचे स्थलांतर व्हावे व प्रदूषण नियंत्रणासाठी त्यांनी उपाययोजना करावी यास्तव कायद्याचा वचक निर्माण होणे काळाची गरज बनली आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व मनपा प्रशासनातर्फे यासंदर्भात होत असलेली कारवाई समाधानकारक नसल्याने प्रदूषण होतच आहे.– निखिल पवार, ग्रीन ड्राईव्ह संघटना

