Featured नाशिक मुख्य बातम्या कांद्यास विक्रमी भाव; उत्पादक सुखावले Abhay Puntambekar











नामपूर । वार्ताहर देशातील दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसह उत्पादनातील घटमुळे देशांतर्गत कांद्याची मागणी दिवसागणिक वाढत असल्याने कांद्याचे भाव वाढत असल्याने उत्पादक शेतकरी सुखावले आहेत. या दरवाढीमुळे चाळीतील कांदा मोठ्या प्रमाणात विक्रीस बाहेर काढला जात आहे. नामपूर बाजार समितीत ४ हजार ९०० तर सटाणा ४ हजार ८८५, उमराणे व मुंगसे केंद्रात ४ हजार ६०० असा विक्रमी भाव कांद्यास मिळाला. सरासरी २ ते ४ हजार रुपये क्विंटलपर्यंत भाव उत्पादकांना मिळाला. नामपूर बाजार समितीत आज सकाळी ११ वाजता कांदा लिलावास प्रारंभ झाला. चांगल्या प्रतीच्या कांद्यास ४ हजार ९०० असा विक्रमी भाव मिळाला. काहीशा खराब कांद्यास २ हजार रुपये क्विंटल भाव मिळाला. नामपूर पंचक्रोशीसह मालेगाव, साक्री, देवळा, पिंपळनेर या भागातून ५०० पेक्षा अधिक वाहनांतून शेतकर्‍यांनी कांदा विक्रीस आणला होता. मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या पावसामुळे चाळीतील कांदा सडल्यामुळे व नवीन पावसाळी कांदा अद्याप विक्रीस न आल्याने देशांतर्गत कांद्यास मागणी वाढली असल्याने कांद्याचे भाव दररोज वाढत आहेत. शेतकर्‍यांनी कांदा विक्रीस आणताना तो प्रतवारी करून आणल्यास चांगला भाव मिळू शकेल, असे आवाहन सभापती हेमंत कोर व सचिव संतोष गायकवाड यांनी केले. उमराणे बाजार समितीत आज कांद्याची विक्रमी आवक झाली. ८६० पेक्षा अधिक वाहनांतून कांदा विक्रीस आला असला तरी सर्वाधिक ४ हजार ६०० रुपये क्विंटल भाव मिळाला. सरासरी ४ हजार ते कमीत कमी २ हजार ५०० रुपये भाव कांद्यास होता. मालेगाव बाजार समितीच्या मुंगसे केंद्रात ४ हजार ६०० रुपये सर्वोच्च भाव मिळाला. सरासरी ४ हजार १०० व कमीत कमी १९०० रुपये भाव कांद्यास क्विंटलमागे मिळाला. दुपारपर्यंत ३०० वाहनांतील कांद्याचा लिलाव झाला होता. पावसामुळे दुपारनंतर लिलाव बंद झाले. सटाणा बाजार समितीत ८०० वाहनांतून कांदा शेतकर्‍यांनी विक्रीस आणला होता. ४ हजार ८८५ रुपये असा सर्वोच्च भाव त्या ठिकाणी मिळाला. सरासरी ४ हजार ४०० तर कमीत कमी २ हजार रुपये भाव होता. देशांतर्गत होत असलेल्या मागणीमुळे दररोज कांद्याचे भाव वाढत असल्याने तळहाताच्या फोडाप्रमाणे चाळीतील कांद्याची जपणूक करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.

