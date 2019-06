Featured नाशिक शहरात धावताय २ हजार २७८ ‘ई व्हेइकल’ Abhay Puntambekar Share









नाशिक | भारत पगारे दिवसेंदिवस वाढत चाललेले वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी शासनाकडून ईलेक्ट्रिक वाहन वापरास चालना दिली जात आहे. नाशिककरदेखील ईलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास पसंती देत आहेत. आजमितीस शहरातील रस्त्यांवर २ हजार १५१ ‘ई रिक्षा, तर १२५ दुचाकी आणि मोपेड धावत आहेत. पुढील काळात ईलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढणार असून पर्यायाने ‘प्रदूषणमुक्त नाशिक’ या चळवळीला बळ मिळ्णार आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी या वाहनांचा वापर चालकांकडून केला जात असून पर्यावरणाचा समतोल राखता यावा म्हणूण नागरिकांत जागृती होत आहे. भविष्यात ईलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढणार आहे. ‘ई व्हेइकल’ वाहनांना प्रोत्साहन मिळावे आणि वाहतुकीसाठी जास्तीत जास्त वापर व्हावा म्हणून अशा कार खरेदी करण्यांना सवलतही दिली जाते. सध्या पर्यावरणाचा प्रश्‍न अत्यंत बिकट होत आहे. त्यात वाढते प्रदूषण ही एक मोठी समस्या समोर उभीे ठाकली आहे. त्यातून इलेक्ट्रिक वाहनांची संकल्पना पुढे आली. मात्र अद्याप चार्जिंग स्टेशनची सोय नसल्याने अशी वाहने घेण्यास अनेक जण धजावत नाहीत. केंद्र सरकारने २०२० पर्यंत देशभरात ‘ई व्हेइकल’ची (बॅटरीवर चालणारी वाहने) संख्या साठ लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले असले, तरी देशात अशी सुमारे साडेतीन ते चार लाखच वाहने रस्त्यावर आहेत. नाशिक शहरात या वाहनांची संख्या २ हजार २७८ ईतकी असून, यांचा वापर वाढण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधन, जनजागृती आणि बॅटरी रिचार्ज सुविधा अशा पायाभूत गोष्टींवर भर द्यावा लागणार आहे. वाहनांमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०११ मध्ये ई वाहनांसंदर्भातील धोरण मंजूर केले. हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती, वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे ठरले. ई वाहनांची संख्या २०२० पर्यंत ६० ते ७० लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविले गेले. या नंतर वाहन उद्योग क्षेत्रातील काही मोठ्या कंपन्यांनी या प्रकारच्या वाहननिर्मिती क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. प्रवासात बॅटरी चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध नसणे हे या वाहनांचा वापर कमी असण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यासाठी वीजपुरवठा हा महत्त्वाचा भाग असून या प्रकारच्या वाहनांचा वापर वाढण्यात मर्यादा येत आहेत. देशभरात अशाप्रकारे बॅटरी चार्जिंगची सुमारे १५० केंद्रे आहेत. ती वाढवावी लागणार आहे. वेगाचे आव्हान

वाहनांचा वेग हा ग्राहकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे. वेगाच्या बाबतीत या वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहनांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. त्यासाठी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकसित करावे लागणार आहे. किमतीचाही परिणाम

या प्रकारच्या दुचाकीची किंमत ३० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत आहे. चारचाकी वाहनांची किंमत आठ लाखांच्या आसपास आहे. बॅटरीवरच वाहनांची किंमत अवलंबून आहे. लिथीयमचा वापर केलेल्या बॅटरीची किंमत अधिक असल्याने त्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. नाशिकमध्ये २ हजार २७८ ‘ई व्हेइकल, तसेच ७२ कार व २ रिक्षा सीएनजीवर चालणार्‍या आहेत. ई व्हेइकलमध्ये २ हजार १५१ प्रवासी रिक्षा, ९० मोटारसायकल व २६ मोपेडचा समावेश आहे. प्रदूषणात घट…

ई व्हेइकलला नाशिककरांची पसंती मिळत आहे. त्यामुळे प्रदूषणात घट होण्यास हातभार लागणार आहे. अशा प्रकारच्या वाहनांचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी वापर करावा. –भरत कळसकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

Tags: