जिल्ह्यात वय वर्ष पूर्ण केलेले १ लाख १५ हजार मतदार

नाशिक । प्रतिनिधी नाशिक जिल्ह्यातील १५ विधानसभानिहाय मतदारसंघाची अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द झाली असून जिल्ह्यात ४५ लाख २४ हजार मतदार मतदानाच हक्क बजाविण्यास पात्र आहे. त्यात वय वर्ष ८० पूर्ण केलेले मतदारांची संख्या ही तब्बल १ लाख १५ हजार ८८१ इतकी आहे. तर, जिल्ह्यात वयवर्ष ३० ते ३९ या वयोगटातील संख्या सर्वाधिक आहे. या वयोगटातील मतदारांची संख्या ही ११ लाख १० हजार इतकी आहे . येत्या १५ सप्टेंबर नंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील २८८ मतदारसंघासाठी निवडणूक होऊ घातली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानूसार मतदार यादया शुध्दीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यांत आला होता. त्यात जिल्ह्यात ५६ हजार दुबार व मयत मतदारांची नावे वगळण्यात आली. नाव, पत्ता दुरुस्ती, स्मार्ट कार्ड वाटप, नवमतदारांची नोंदणी आदी कामे प्राधान्याने करण्यात आली. मतदारांची संख्या वाढावी यासाठी विशेष मतदार नोंदणी हाती घेण्यात आली होती. १५ जुलैला प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द झाली होती. त्यानंतर मतदार यादया शुध्दीकरण करुन ३१ ऑगस्टला विधानसभा निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात आली. त्यानूसार जिल्ह्यातील १५ विधानसभानिहाय मतदारसंघ मिळून ४५ लाख २४ हजार इतके मतदार आहेत. त्यानूसार जिल्ह्यात १८ ते १९ या वयोगटातील ९ लाख ७९ हजार इतके मतदार आहेत. तर, वय वर्ष ८० पूर्ण केलेले व त्यापुढील १ लाख १५ हजार ८८१ इतके मतदार आहेत. वयोगटातील मतदार संख्या वयवर्ष मतदार

१८-१९ ९ लाख ७९

२०-२९ ९ लाख २६ हजार ७७६

३०-३९ ११ लाख १० हजार ५१५

४०-४९ ९ लाख ८० हजार ६८७

५०-५९ ६ लाख ७४ हजार ८२१

६०-६९ ४ लाख ८ हजार ५४०

७०-७९ २ लाख १७ हजार ३६४

८० प्लस १ लाख १५ हजार ८८१

