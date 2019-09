Featured नाशिक मुख्य बातम्या २ कोटी वृक्ष लागवड उद्दिष्ट पूर्ण ; नाशिक राज्यात अव्वल Abhay Puntambekar Share











नाशिक । प्रतिनिधी वनमंत्रालयातर्फे राज्यात चालू मान्सून हंगामात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्याला दोन कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. जिल्ह्याने हे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण केले आहे. वृक्ष लागवडीत नाशिक जिल्हा यंदा राज्यात प्रथम आहे. विशेष म्हणजे काही विभागांनी दिलेल्या उद्दिष्टापैकी जादा वृक्ष लागवड केली आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा निर्णय घेतला होता. दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याला वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले जाते. यंदाच्या वर्षात राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे ध्येय बाळगण्यात आले. नाशिक जिल्ह्याला २ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. १५ जून ते १५ सप्टेंबर हा कालावधीत हे उद्दिष्ट पूर्ण केले जावे, अशा सूचना वनविभागाकडून देण्यात आल्या. मात्र, यंदा मान्सूनचे आगमन तब्बल एक महिना उशीराने झाले. त्यामुळे खड्डे खोदण्यात येऊनही वृक्ष लागवडीला मुहूर्त लागू शकला नव्हता. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात वरुणराजाचे आगमन झाल्यानंतर वृक्ष लागवडीला प्रारंभ झाला. मात्र, पहिल्या आठवड्यात हजेरी लावणार्‍या पावसाने उर्वरित जुलै महिन्यात पुन्हा दांडी मारली. त्यामुळे वृक्ष लागवड मोहीम पुन्हा खोळबंली होती. त्यात पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहे. पूर्वतयारीसाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. पावसाचे विलंबाने झालेले आगमन व अनियमितपणा आणि निवडणुका यामुळे वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्टांत कपात करण्यात आली. १५ सप्टेंबरपर्यंत एकूण उद्दिष्टांचा ७५ टक्के लागवड केली जावी, असे वनविभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र, नाशिक जिल्ह्याने 2 कोटी वृक्षारोपण करून दिलेले उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण केले. शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठणारा नाशिक जिल्हा हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली होती नोटीस

दोन कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट हे शासनाच्या विविध विभागांमार्फत पूर्ण केले जाणार होते. मात्र, जिल्ह्यात बहुतांश विभागांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी कामात हलगर्जीपणा करणार्‍या विभागांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. उद्दिष्ट पूर्ण करा अथवा कारवाईला समोर जा, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर संबंधित विभागांनी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. जुलै अखेर व ऑगस्टच्या पंधरवड्यात जिल्ह्यात पावसाने जोर धरला त्यामुळे देखील हे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य झाले. वृक्ष लागवड मोहिमेत नाशिक जिल्हा राज्यात प्रथम आहे. जिल्ह्याने दोन कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट शंभर टक्के पूर्ण केले आहे. काही विभागांनी तर दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी जादा वृक्ष लागवड केली आहे.

– शिवाजी फुले, उप वनसंरक्षक, नाशिक पश्चिम विभाग या विभागांची कामगिरी उत्कृष्ट वनविभाग – ८५ लाख ५४ हजार

ग्रामपंचायत – ४४ लाख ३३ हजार

सामाजिक वनीकरण विभाग – २८ लाख २६ हजार

वन महामंडळ – १८ लाख ४३ हजार

कृषी विभाग – ५ लाख ९३ हजार

शिक्षण विभाग – १ लाख ५७ हजार

वस्त्रोद्योग – १ लाख ७८ हजार

जलसंवर्धन विभाग – १ लाख ९ हजार

