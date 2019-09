Featured नाशिक मुख्य बातम्या गुंतवणूकदारांना ३३ लाखांना गंडा Abhay Puntambekar Share











नाशिकरोड । वार्ताहर गुंतवणूकीवर चांगला परतावा देण्याचे अमिष दाखवून गुंतवणूकदारांना ३३ लाख ४१ हजारांना फसविल्याने खळबळ उडाली आहे. उपनगर पोलिस ठाण्यात पुण्यातील तीन आणि नाशिकरोडच्या दोन प्रमोटर्सविरुध्द गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत गुंतवणूकदार अभय विठ्ठल येवले (४७, मु. पो. जायगांव, सिन्नर) यांनी उपनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. येवले हे अक्वा मशिनच्या व्यवसायात आहेत. त्यांच्यासह १९ जणांनी पोलिस आयुक्तांना सुपर लाईफ हेल्थ कंपनीने केलेल्या फसवणुकीबाबत कारवाईसाठी काही दिवसांपूर्वी अर्ज दिला होता. त्या अर्जावरुन येवले यांनी आज तक्रार नोंदवली. नाशिकरोड येथील चंद्रशेखर आहिरे (उपनगर) व नंदकिशोर वाकचौरे (मोरे मळा, जेलरोड) यांच्याशी येवलेंची पाच वर्षांपासून ओळख आहे. एक वर्षापूर्वी वाकचौरे यांनी येवलेंना विराट शापीमध्ये पैसे गुंतवल्यास कमी कालावधीत जास्त परतावा देण्याचे अमिष दाखवले. येवलेंनी तीन लाख साडेनऊ हजार रुपये गुंतवले. वरील दोघांनी येवलेंची ओळख कंपनीचे सीएमडी राजकुमार शर्मा उर्फ मुकूल वशिष्ठ व जयद्रथ पवार (दोघे रा. पुणे) यांच्याशी करुन दिली. शर्मा व त्याची पत्नी मेघना चव्हाण यांनी सांगितले की, आहिरे व वाकचौरे हे त्यांच्या कंपनीचे नाशिकमधील एजंट/प्रमोटर आहेत. कंपनीतर्फे हॉली डे थ्री स्टारमध्ये प्रशिक्षण तसेच इतर पॅकेज असलेले कूपन दिली जातात. काही दिवसांनी आहिरे व वाकचौरे यांनी कंपनीचे सेमीनार नाशिकरोडच्या हॉटेल आरेंज ट्री येथे ठेवले. येवले त्यांची पत्नी तसेच अन्य ५० ते ६० गुंतवणूकदार हजर राहिले. कंपनीच्या वरील प्रतिनिधींनी कंपनीच्या योजनांची माहिती दिली. तीन आयडी घेतल्यास प्रत्येकी साडेसात हजार भरावे लागतील आणि त्यानंतर इन्सेंटिव्ह म्हणून पंधरा हजार परत मिळतील, असे सांगितले. येवलेंनी ७७,५०० चे ३१ आयडी १७ सप्टेंबर १८ ला आणि १ लाख ५७ हजारांचे ६३ आयडी २४ सप्टेंबर १८ ला घेतले. त्यांच्या पत्नी सुनिताने ७५ हजारांचे तीस आयडी घेतले. दोघांनी मिळून ३ लाख साडेनऊ हजाराचे १२४ आयडी घेऊन गुंतवणूक केली. कंपनीचे प्रमोटर शर्मा, चव्हाण, आहिरे, वाकचौरे, पवार यांनी येवलेंना कंपनीचे काही प्राडक्ट विकल्यास फायदा होईल, आनलाईन मोफत प्रशिक्षण मिळेल, रोजगार उपलब्ध होईल, असे खोटे आमिष दाखवले. येवलेंनी त्यांच्याकडे कंपनीचा रजिस्टर नंबर मागितल्यानंतर त्यांनी टाळाटाळ केली. हे पाचही जण गुंतवणूकदारांना टाळू लागले. नोव्हेंबर १८ मध्ये येवले व गुंतवणूकदार पुण्यात कंपनीच्या कार्यालयात गेले असता ते बंद आढळले. संशयितांनी डिजीटल इंडिया व सफल परिवार या नावे वेबसाईट बनवून देशभरातील अनेकांना फसविल्याचे गुंतवणूकदारांना समजले. कंपनीचे कार्यालय पुण्यातील हडपसरला गेल्याचे समजल्यावर पुन्हा गुंतवणूकदार तेथे गेले असता वरील संशयितांनी सांगितले की, तुम्ही ज्या अकाऊंटमधून कंपनीला पैसे पाठवले त्याच अकाऊंटमध्ये कंपनी पैसे परत करणार आहे. परंतु, आजपर्यंत पैसे परत मिळाले नाही.

Tags: