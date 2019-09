Featured नाशिक मुख्य बातम्या २९. १८ कोटी वृक्षांची लागवड Abhay Puntambekar Share











नाशिक । भारत पगारे जुलै ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत राज्यात लोकसहभागातून ३३ कोटी वृक्षलागवड करण्यात येत आहे. आजपर्यंत राज्यात २९ कोटी १८ लाख ८५ हजार १६७ वृक्षलागवड झाली असून यात ८४ लाख १८ हजार ३५५ लोकांनी सहभाग नोंदवला आहे. यापुढेदेखील राज्य हिरवेगार करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून वृक्षलागवडीचा आकडा वाढत जाणार आहे. राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेची सलग तिसर्‍यांदा लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्येही नोंद झाली आहे. २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या १३ कोटी वृक्षलागवडीसाठी वनविभागाला लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. राज्यात १ जुलै ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत वनविभागाने लोकसहभागातून १३ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात राज्यात १५ कोटी ८८ लाखाहून अधिक वृक्षलागवड झाली. सुमारे ३८ लाख लोकांनी यवृक्षलागवडीत सहभाग घेतला होता. १ लाख ४५ हजार ६८३ जागांवर ही वृक्षलागवड करण्यात आल्याची वनखात्याकडे नोंद करण्यात आली होती. यासंबंधीचे लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस्चे प्रमाणपत्र वनविभागास नुकतेच मिळाले आहे. हा राज्यातील पर्यावरणस्नेही लोकांनी एकत्र येऊन साजरा केलेल्या वृक्षोत्सवाचा सन्मान आहे. वृक्षलागवडीसाठी तीन आणि कांदळवनाच्या मोहिमेसाठी एक अशी चार लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस्ची प्रमाणपत्रे वनविभागाला मिळाली आहेत. यापूर्वी राज्यास ४ कोटी वृक्षलागवडीसाठी लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस्चे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले होते. १ ते ७ जुलै २०१७ या कालावधीत लोकसहभागातून ५ कोटी ४३ लाखाहून अधिक वृक्षलागवड झाली होती. ९४ हजार २५७ ठिकाणी ही रोपे लावण्यात आली होती. यात १६लाख लोक सहभागी झाले होते आणि १८५ प्रजातींची झाडे त्यात लावली गेली होती. १ जुलै २०१६ रोजी एकाच दिवशी २ कोटी ८१ लाखाहून अधिक वृक्षलागवड करण्यात आली. यात ६ लाखाहून अधिक लोक सहभागी झाले होते व ६५ हजार ६७४ ठिकाणी १५३ प्रजातींची रोपे लावण्यात आली होती. बारा तासांत झालेल्या या वृक्षलागवडीसही लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले होते. या वृक्षलागवडीत वनविभाग, राज्य आणि केंद्र शासनाचे विविध विभाग, स्वयंसेवी संस्था, आध्यात्मिक संस्था, व्यापारी-उद्योजक, शेतकरी, कामगारवर्ग, गृहनिर्माण संस्था, सिनेक्षेत्रातील मान्यवर, शालेय तसेच कॉलेज विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यासह राज्यातील लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी योगदान दिले आहे. पृथ्वीचे फुप्फुस धुमसतेय दुसरीकडे पृथ्वीची फुप्फुसे असे वर्णन केले जाते त्या ब्राझीलमधील अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलाला भयंकर वणवा लागला आहे. सृष्टीला २० टक्के ऑक्सिजनचा पुरवठा या जंगलामुळे होतो आणि प्राणवायूचा साठाच जळतो आहे. या जंगलाला भीषण वणवा लागल्यामुळे हजारो प्रजाती संकटात आहेत. या जंगलात गेल्या काही दिवसांपासून वणवा एवढा भडकला आहे की त्याचा धूर अंतराळातूनही दिसतो आहे. दुर्मिळ जातीचे वृक्ष आणि प्राणी जीवनासाठी हे जंगल प्रसिद्ध असून यावर्षी या जंगलाला बेसुमार वणवा लागला. जानेवारी ते ऑगस्टदरम्यान ७३ हजार वेळा वणवा लागला. अनेक दिवस हे वणवे पेटलेले होते. फक्त प्राणी आणि वन्यजीवनच नाही तर इथे नांदणार्‍या ४०० ते ५०० आदिवासी जमातींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जगभरातले ८० टक्के अन्न या जंगलामुळे मिळते. अनेक औषधे अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलातील पदार्थांपासून तयार होतात. पृथ्वीचा प्राणवायूच संकटात असल्याने सर्व स्तरातून चिंता व्यक्त होत आहे.

