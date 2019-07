Featured नाशिक दर गुरुवारी संपुर्ण नाशिक शहराचा पाणी पुरवठा बंद Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या गंगापूरसह इतर दोन धरणांतील शिल्लक पाणीसाठा व या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेला पाऊस लक्षात घेत शहराला ३१ जुलैपर्यत पाणी पुरवठा व्हावा म्हणून आता दर गुरुवारी संपुर्ण शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय काल (दि.२) महापालिका प्रशासनाकडुन घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पाणी कपातीनंतर आता नाशिककरांना कोरडा गुरूवार पाळावा लागणार आहे. महापालिका आयुक्त राधागृष्ण गमे यांच्या निर्देशानुसार आज अधिकार्‍यांनी गंगापूर, मुकणे, दारणा धरणातील पाण्याच्या साठ्याची स्थिती व धरणलोट क्षेत्रात पडत असलेल्या पाऊसासंदर्भात माहिती घेतली. यानंतर आता येत्या गुरुवार (दि.४) पासून संपुर्ण शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. संभाव्य पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू नये म्हणून गेल्या रविवार (दि.३०)पासून महापौर रंजना भानसी यांच्यासह पदाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार प्रशासनाने संपुर्ण शहरात एकवेळ पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेत यातून सुमारे ५० एमएलडी पाणी बचत करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच शहरातील जलतरण तलाव, वॉटर पार्क यांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. तसेच बांधकामांना देण्यात आलेले नळ कनेक्शन बंद करण्यात येणार असून याकरिता नवीन कनेक्शन देणे बंद करण्यात आले. उद्यानांंनादेखील केवळ बोअरवेल्सचे पाणी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी आरओ व फिल्टर प्लँटचे पाणीही बंद करण्यात आलेे. पाण्याचा गैरवापर व अपव्यय टाळण्यासाठी पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या वतीने जनजागृती करण्यात येत आहे. तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी व सेवकांना पाणी वाया जाऊ नये याकरिता सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कमी पावसामुळे निर्णय

गंगापूर धरण समुह, दारणा धरण (चेहेडी बंधारा) व मुकणे धरणाची आज(दि.२)ची पातळी ही मागील काही वर्षामध्ये न्युनतम पातळीवर आलेली आहे. त्र्यंबकेश्‍वर येथे दि. २ रोजी केवळ ७ मी. मी. आणि गंगापूर धरण क्षेत्रात ३० मि. मी. इतका पाऊस झालेला आहे. सद्यस्थितीत अद्याप पाऊस अत्यल्प असल्याने तसेच आगामी काळात पाऊस झाल्यानंतर धरणामध्ये पुरेशा प्रमाणात पाणी येण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता सध्याच्या दैनंदिन पाणी वापराचे फेरनियोजन येत आहे. म्हणुन गुरुवार(दि.४) पासुन दर गुरुवारी संपुर्ण शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे.

– संदिप नलावडे, अतिरीक्त आयुक्त.

