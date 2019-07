Featured नाशिक स्वकर्तुत्वाने ठसा उमटवणारे नेतृत्व – वैभव देवरे Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी नाशिक पश्‍चिम विभागीय कार्यालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या ‘अतिथी उपसंपादक’ या उपक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेतृत्व वैभव देवरे यांनी ‘देशदूत’च्या विभागीय कार्यालयाला भेट दिली. कार्यालयप्रमुख पराग पुराणिक, विभागीय जाहिरात व्यवस्थापक भगवंत जाधव, नवीन नाशिक प्रतिनिधी निशिकांत पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी साधलेल्या संवादात त्यांनी मनमोकळी उत्तरे दिली. त्या मुलाखतीचा हा मागोवा…. कुठल्याही व्यसनाच्या अधिन न जाता शून्यातून विश्‍वनिर्मितीचे स्वप्न उराशी बाळगून नाशिक शहरात येऊन कुठलाही राजकीय वारसा नसताना राजकारणामध्ये स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या बळावर ठसा उमटवणारे वैभव देवरे यांचे कार्य उल्लेखनीय ठरले आहे. आपल्या कौटुंबिक व शालेय जीवनाविषयी काय सांगाल?

टुरिस्टच्या गाडीवर ड्रायव्हर ते आज टुरिस्टच्या गाड्यांचा मालक हा माझा प्रवास खूपच खडतर होता. नाशिकमध्ये आपला व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्याकरिता २००४ साली मी नाशिकमध्ये आलो. नोकरी मिळत नसल्याने खासगी गाडीवर ड्रायव्हरची नोकरी पत्करली. माझेे वडील मराठा विद्याप्रसारक संस्थेमध्ये नाईक या पदावर कार्यरत होते. पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण दिंडोरी तालुक्यातील करंजवण येथे झाले. त्यानंतर ५ वी ते १० वीपर्यंतचे शिक्षण सटाण्यातील पिंपळकोठे येथे झाले व महाविद्यालयीन शिक्षण ताहाराबाद येथे झाले. राजकारणात कसे आलात?

महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना समाजकार्याची आवड होतीच, मात्र पोटाची खळगी भरण्याच्या उद्देशाने नाशिकला यावे लागले व ड्रायव्हरची नोकरी करीत असताना नाशकातीलच एका ठिकाणच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले होते याचा जाब तिथे सुरू असलेल्या कामाच्या ठेकेदाराला विचारला असता ठेकेदाराकडून मिळालेल्या उडवाउडवीच्या उत्तराने मला राग आला व ठेकेदाराशी बाचाबाची झाली व तेथूनच माझा राजकीय प्रवास सुरू झाला. आपला राजकीय प्रवास कसा सुरू आहे?

राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसमध्ये काम करत असताना २०११ मध्ये नवीन नाशिक विभागीय अध्यक्षपद मिळाले व विविध जनआंदोलन करीत पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या मनात स्थानही मिळवले. विभागीय अध्यक्ष पदानंतर शहर कार्याध्यक्ष व नंतर जिल्हा कार्याध्यक्ष या पदावर पक्ष व समाजासाठी काम करण्याचा प्रयत्न करत राहिलो. काम करीत असताना माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, आमदार जयंत जाधव यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मला सतत मिळत राहिले. राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर मनसेनेविरोधात ‘अलिबाबा चाळीस चोर’ हे आंदोलन असो की गंजमाळ येथील झोपडपट्टीवासीयांच्या घराचा प्रश्‍न सोडवण्याचे यशस्वी आंदोलने केली. नाशिकमधील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सिटी स्कॅन व एक्स-रे मशीन २००९ ते २०१५ या कालावधीत बंद अवस्थेत होते त्यावेळी कार्यकर्त्यांच्या सोबत जनआंदोलन छेडत सर्वसामान्य लोकांचा विचार करीत हे मशीन सुरू करण्यास हॉस्पिटलला भाग पाडले. समाजकार्यातही आपण आग्रेसर आहात

होय, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे काम सुरू असताना ‘मावळा सामाजिक प्रतिष्ठान’ची स्थापना करीत विविध सामाजिक उपक्रम हाती घेतल्याने कार्यकर्त्यांची एक मोठी फळी माझ्या सोबत उभी राहिली. नवीन नाशिकमधील प्रभाग २९ मध्ये स्वखर्चातून दर पावसाळ्यात प्रभागातील नागरिकांना छत्रीवाटप त्याचप्रमाणे आधारकार्ड, ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र तसेच संपूर्ण नवीन नाशिक परिसरात पाणीबचतीचा संदेश देणारे पत्रक वाटप केले. नवीन नाशिकमध्ये ठिकठिकाणी वृक्षारोपण मोहीम हाती घेऊन त्यांच्या संगोपनाची जबादारीदेखील घेतली. कार्याध्यक्षपदाचा राजीनामा का दिला?

राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसमध्ये जिल्हा कार्याध्यक्ष पदावर कार्य करीत असताना नुकतीच मी वयाची ३३ वर्षे पूर्ण केली. त्यामुळे या पदावर नवीन युवकांना संधी मिळावी या उद्देशाने राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसच्या जिल्हा कार्याध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कुठलेही पद मिळेपर्यंत केवळ एक सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून पक्षादेशाप्रमाणे समाजकार्य करत राहणार आहे.

Tags: