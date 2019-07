Featured नाशिक बाप्पांच्या रंग लेपनाला सुरुवात Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी अडीच महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवासाठी मूर्ती कारागिरांंनी गणेशमूर्ती बनविण्याच्या कामाल वेग दिला आहे. बाप्पांच्या मूर्तीच्या रंग लेपनाला आता सुरुवात झाली असून यंदा गणेशमूर्तींच्या किमती २५० ते ३०० रुपयांनी महागणार असल्याची शक्यता आहे. गणपती मूर्ती बनविण्यासाठी लागणार्‍या साहित्याच्या किमतीत वाढ झाल्याने यावर्षी गणेश भक्तांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहे. मूर्ती साकारण्यासाठी शाडूमाती आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस आवश्यक असते. नेमक्या याच घटकामध्ये मोठ्या प्रमाणात दरवाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी प्लास्टर ऑफ पॅरिसची २० किलोची गोणी १५० ते १६० रुपयांना मिळत असून, शाडूच्या मातीची ४० किलोची गोणी साडेचारशे रुपयांना मिळत आहे. मूर्तींना दिल्या जाणार्‍या रंगांच्या दरात देखील प्रतिकिलो मागे १०० रुपयांची वाढ झाली आहे. मूर्ती बनविताना लागणार्‍या कोरड्या चार्‍यासाठी ५० किलो मागे १६०० रुपये मोजावे लागत आहेत. वाहतूक दरात झालेल्या दरवाढीचा परिणामही गणेशमूर्तीचे दर वाढण्यात झाला आहे. शाडूच्या मातीपासून तयार होणारे गणपती नाजूक तसेच ते काळजीपूर्वक हाताळावे लागतात. शाडूमाती ओली असल्याने या मूर्ती वाळण्यासाठी जास्त दिवस लागतात, त्यामुळे शाडूमातीच्या मूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीच्या तुलनेत महाग असतात. शाडूमातीपासून दिवसाला एकच गणपतीची मूर्ती तयार होते. त्यामुळे दिवाळीच्या पाडव्यापासूनच शाडू मातीचे गणपती तयार करण्याचे काम हाती घेतले जाते, तर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनविण्याचे काम जानेवारीपासून हाती घेण्यात येते. शाडूमाती आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून तयार होणार्‍या मूर्तीच्या दरातही मोठी तफावत आहे. आठ ते नऊ इंचाची गणेशमूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसमध्ये अवघ्या १०० रुपयात उपलब्ध होते, परंतु हीच शाडूच्या मातीपासून बनविलेल्या मूर्तीची तब्बल ५०० ते ६०० रुपयांनी विक्री केली जाते.

