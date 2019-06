Featured नाशिक भाताचे कोठार दमदार पावसाच्या प्रतीक्षेत Abhay Puntambekar Share











घोटी | जाकिर शेख भाताचे कोठार समजल्या जाणार्‍या इगतपुरी तालुक्यात जवळपास २६ हजार हेक्टरवर भात लागवड केली जाते. जून महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच अवकाळी पावसाने काही प्रमाणात सगळीकडे हजेरी लावल्याने इगतपुरी तालुक्यात पूर्व व पश्‍चिम भागात तुरळक ठिकाणी भात पेरणी सुरू झाली आहे. ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी धरण व नदी परिसरात असून त्यांनी पेरणी केली. मात्र पावसाच्या भरवशावर असलेल्या बळीराजा दमदार पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. मुबंईत मान्सून दाखल झाल्याने तालुक्यात शेतीकामांना वेग आला आहे. मान्सूनपूर्व अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने बळीराजा कुटुंबीयांसह शेतातील नांगर, कुळवणी, जमीन सपाटीकरण, बांध बंदिस्ती आदी मशागतीची कामे करण्यात मग्न आहे. मान्सून जवळपास येऊन ठेपल्याने शेतातील कामे करण्यासाठी बैलजोडीबरोबरच ट्रॅक्टरचा वापर केला जात आहे. पावसाचे माहेरघर असलेल्या इगतपुरी तालुक्यात जून महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात पाऊस दमदार हजेरी लावत असतो. मात्र यावर्षी पाहिजे तसा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट येऊ शकते. या महिन्यात वेळेवर पाऊस झाला तर इगतपुरी तालुक्यात भाताचे उत्पादन चांगले होऊ शकते. तालुक्यात २६ हेक्टरवर भात शेती केली जाते तर नागली २ हजार ६५ हेक्टर, उडीद ३९८ हेक्टर, भुईमूग ७८० हेक्टर, सोयाबीन २८५ हेक्टर व इतर तृण धान्य ६८० हेक्टर असे एकूण पिकांचे क्षेत्र आहे. तीस हजार हेक्टरवर भात लागवडीचे उद्दिष्टे असून अजून रोपवाटिका सुरू करण्याचे काम सुरू आहे. तालुक्यात भातशेती पावसावर अवलंबून आहे. यावर्षी चारसूत्री पद्धतीने भात लागवड करून उत्पादन वाढविण्याचे ध्येय ठेवले आहे. तण (रात) भात नियंत्रणासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली असून शेतकर्‍यांना गरी पात्रिका वाटप करून भात उत्पादन वाढीसाठी गावागावात माहिती देत आहोत.– संजय शेवाळे, तालुका कृषी अधिकारी इगतपुरी तालुक्यात प्रामुख्याने सर्वाधिक लागवड असलेल्या भातपिकांमध्ये जयश्री राम आणि ॐ श्रीराम सुधारित भात बियाणे मोठ्या प्रमाणात लागवड केले जाते. तर इंद्रायणी, गरी, आरचोवीस या पिकांची लागवड कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण ही पिके येण्यास जवळपास ११० ते १४० दिवस लागतात. हळी भात येण्यास ९० ते ११० दिवस लागतात. त्यामुळे या जातीचे भात मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आह़े – पंकज गोठी, कांकरिया कृषी केंद्र ावसाचे माहेरघर असलेल्या इगतपुरी तालुक्यात भात शेती बेभरवशाची झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात गरी भात पिके घेण्यात तालुका अग्रेसर होता, मात्र पावसाचे अत्यल्प प्रमाण बघता कमी दिवसांच्या भात रोपांकडे आम्ही वळत आहोत.– संदीप बोंबले, शेतकरी

