मका पिकावर अमेरिकन लष्करी अळीचे आक्रमण

डुबेरे | वार्ताहर येथील रमेश खंडेराव वाजे यांच्या शेतातील मका पिकावर नवीन अमेरिकन लष्करी अळीने आक्रमण केले असून तालुका कृषी अधिकारी अण्णासाहेब गागरे यांनी त्यांच्या सहकार्‍यांसह तातडीने वाजे या शेतास भेट देऊन झालेल्या किडीच्या प्रादुर्भावाची पाहणी केली. येत्या खरीप हंगामात मका पिकावर या किडीचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका असून शेतकर्‍यांनी त्यासाठी सतर्क राहण्याचे आवाहन गागरे यांनी शेतकर्‍यांना केले आहे. ही कीड भारतात नवीन असून जिल्ह्यात या नवीन अमेरिकन लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव मका, ऊस, ज्वारी या मुख्य पिकांवर होण्याचा संभव अधिक आहे. त्यासाठी आपण सजग आणि सतर्क राहावे. मागील वर्षी सिन्नर तालुक्यात दुष्काळ व या किडीचा प्रादुर्भाव पाहता मक्याचे दर अधिक राहतील. त्यामुळे शेतकरी मका पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात करण्याची शक्यता गागरे यांनी व्यक्त केली. मका उत्पादक शेतकर्‍यानी येत्या खरीप हंगामातही वेळीच सावध होऊन एकात्मिक कीडनियंत्रणाचे उपाय करणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात ही कीड सर्वप्रथम कर्नाटकात आढळून आली होती. तालुक्यात सध्या पांढूर्ली परिसरात काही प्रमाणात या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आला होता. मात्र, या किडीने आता तालुकाभर हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. सर्व हंगामात या किडीचा प्रादुर्भाव मुख्य करून मका, ऊस, ज्वारी या पिकावर प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. यामुळे या किडीची संपूर्ण ओळख करून घेत येत्या खरिपातही वेळीच जागे होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अमेरिकन लष्करी अळी ही अंडी, अळी, कोष व पतंग या चार अवस्थांमधून जीवनक्रम पूर्ण करते. ही अळी पानाच्या खालील बाजूस पुंजक्यामध्ये १ हजार ते २ हजार अंडी घालते व अंड्यांवर लोकरीसारखे आवरण असून हे रंगाने पिवळट सोनेरी घुमटाच्या आकाराची असतात. अंड्यातून २ ते ३ दिवसात अळी बाहेर पडते. अळीची ही अवस्था सहा अवस्थांमधून पूर्ण होते. अळीच्या डोक्याच्या पुढच्या बाजूस उलट वाय आकाराची खूण असते. अळीच्या आठव्या बॉडी सेगमेंटवर चौकोनी आकारात चार ठिपके दिसून येतात. त्या चार ठिपक्यात केसदेखील आढळून येतात. अळीच्या शरीरावर इतरत्र कुठेही अशी ठेवण दिसत नाही. अळीच्या शरीरावर फोड आल्यासारखे काळे ठिपके दिसून येतात. त्या ठिपक्यांमध्ये लहान केसदेखील दिसतात.ही कीड मका पिकाचे पाने खाऊन नुकसान करते. प्रथम अवस्थेतील अळी कोवळ्या पानावर उपजिवीका करते. पानावर खरवडून खाल्ल्यामुळे पानांवर पांढरे ठिपके दिसून येतात. दुसर्‍या व तिसर्‍या अवस्थेतील अळ्या कणसामध्ये शिरून पाने खायला सुरुवात करतात. कणसामध्ये या किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे पान उघडल्यानंतर पानावर एका रांगेत गोल छिद्रे दिसून येतात. मकाच्या पानात पाहिले तर आपणास या अळीची विष्ठा दिसून येते. एका मक्याच्या झाडावर एक किंवा जास्तीत जास्त दोन अळ्या आढळून येतात. पूर्ण वाढ झालेल्या अळ्या अधाशीपणे झाडाची पाने खाऊन पानांच्या फक्त शिराच शिल्लक ठेवतात. मका पिकात सुरवातीच्या काळात पोंग्यामध्ये प्रादुर्भाव कमी दिसतो. परंतू, नंतरच्या अवस्थेत पूर्ण पोंग्याचे नुकसान होते. मक्याच्या एका झाडावर एक अळी असेल तर उत्पादनात जवळपास ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत घट येऊ शकते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी सरपंच सविता वारुंगसे, शेतकरी मित्र दत्तू माळी, पर्यावरण मित्र प्रवीण वामने, रमेश वाजे, दीपक जाधव, गणेश वाजे, राजाराम वामने, गणेश वाजे, रमेश कुरणे, विठ्ठल कडभाने, सागर वाजे यांच्यासह शेतकरी, मंडळ कृषि अधिकारी नामदेव धांडे, कृषि पर्यवेक्षक राजेंद्र बिन्नर, धनेश कोते, डी. सी. साळुंके, कृषि सहाय्यक अर्चना चौधरी यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते. किडीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी खरीप हंगामापूर्वी खोल नांगरट केल्यास किडीची कोषावस्था प्रखर सूर्य प्रकाशाच्या तसेच पक्ष्यांच्या संपर्कात येऊन मरून जाते. गेल्यावर्षी मका पीक घेतले असल्यास, त्या शेतात मका पिक न घेता भुईमूग अथवा सूर्यफूल घ्यावे. गावात एकाच वेळी पेरणी करावी जेणे करून नियंत्रण करणे सोपे होईल. तसेच गावात एक सारखी पिकाची वाढ असल्याने अळीला प्रत्येक वाढीच्या अवस्थेतील मका उपलब्ध होणार नाही. मका पिकात तूर, मुग, उडीद इ. पिकांची अंतर पीक म्हणून लागवड करावी. मका पिकाच्या बाजूने नेपिअर गवत, बाजरी या पिकाची सापळा पिक म्हणून लागवड करावी. मका टोकणी नंतर एकरी १० पक्षी थांबे उभारावेत, जेणे करून पक्षी अळ्या वेचून खातील. मका पिकाच्या पानांवर अंडी पुंज व सुरुवातीच्या अवस्थेतील अळ्या दिसल्यास त्या गोळा करून नष्ट कराव्यात. मका पिकात किडीच्या सर्वेक्षणासाठी पीक उगवणी नंतर एकरी पाच कामगंध सापळे लावावेत. नर पतंग पकडण्यासाठी हेक्टरी १५ कामगंध सापळे लावावेत. मका पिक पोंगा अवस्थेत असताना बारीक वाळू किंवा माती आणि राख किंवा चुना यांचे ९:१ प्रमाणात मिश्रण तयार करून ते पोंग्यात टाकावे. मका पिकाच्या सुरुवातीच्या वाढीच्या काळात १५०० पीपीएम अझाडीरेक्टीन पाच मिलि प्रति लिटर पाणी प्रमाणात घेऊन फवारणी करावी. या अळीचा प्रादुर्भाव दिसू लागताच जैविक कीटकनाशक नोमुरिया रिलाई ३ ग्रॅम किंवा मेटॅर्‍हायझियम नीसोप्ली ५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी आणि प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून आल्यास कीटकनाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. द्रावण पोंग्यात जाईल याची काळजी घ्यावी. या किडीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी किटकनाशकांची फवारणी शक्यतो संध्याकाळच्या वेळेला घ्यावी असे आवाहन गागरे यांनी केले.

