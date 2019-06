Featured नाशिक जिल्ह्यात ३२५ जणांना सर्पदंश; सहा महिन्यांतील आकडेवारी Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी उन्हाचा कडाका तसेच पावसामुळे अधिकवासात पाणी जाऊन साप आढळण्याचे तसेच सर्पदंशाचे प्रमाण सध्या वाढले आहे. चालू वर्षी सहा महिन्यांत जिल्ह्यामधून ३२५ रुग्ण सर्पदंश झाल्याने जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले होते. पैकी ५ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. उन्हाचा ताप, उकाडा सहन न झाल्याने तसेच पावसाने जमिनीवरील छिद्रांमध्ये पाणी गेल्याने सापांचा अधिवास नाहीसा झाल्याने साप सुरक्षित निवारा व अन्नाच्या शोधात बाहेर पडतात. त्यामुळे साप आढळणे तसेच सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ होते. दुर्घटना टाळण्यासाठी काळजी घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय अधिकारी तसेच सर्पमित्रांनी केले आहे. चालू वर्षी साडेपाच महिन्यात जिल्ह्याच्या विविध भागातून ३२५ सर्पदंशाचे रुग्ण जिल्हा रुग्णालात दाखल झाले होते. यामध्ये सर्वाधिक संख्या मे महिन्यात ८४ इतकी आहे. जूनमध्ये आतापर्यत ६८ तर एप्रिलमध्ये ७८ जणांना सर्पदंश झाला होता. मे व जून महिन्यांमध्ये वेळीच उपचार न मिळाल्याने प्रत्येक दोन असे ४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. साप चावण्याचे प्रकार आदिवासी तसेच ग्रामीण भागात अधिक आहेत. प्रामुख्याने शेतात मशागतीची कामे करताना, शेतातील पीक, गवत कापताना, मुलांना खेळतांना, घरात झोपले असताना साप चावण्याचे प्रमाण मोठे आहे. तसेच शहरात प्रामुख्याने नदी किनारी भागात वा शेतीला खेटून असलेल्या भागात हे प्रमाण जास्त आहे. याबाबत सर्पमित्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पावसाळा सुरू होण्याच्या काळात बर्‍याच जातीच्या सापांचा प्रजनन काळ असतो. त्याचबरोबर बिळामध्ये पाणी साचते. त्यामुळे भक्ष्य शोधण्यासाठी सुरक्षित जागेच्या शोधात साप मे, जून ते ऑगस्ट या कालावधीत मानवी वस्तीच्या आसपास आढळून येतात. म्हणून या काळात नागरिकांनी साप दिसला तर घाबरू न जाता त्यापासून सुरक्षित दूर राहण्याची दक्षता घ्यावी. आपत्कालीन परिस्थितीची शास्त्रीय माहिती घ्यावी, घराच्या भिंती कुंपनाच्या भिंती यांना पडलेली बिळं बुजवावीत. घराजवळ पालापाचोळा, कचर्‍याचे ढीग, दगड-विटाचे ढीग, लाकडांचा साठा करून ठेवू नये. घराच्या आसपासचा परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवा. खिड़क्या-दरवाजे यांना लागून झाडांच्या फांद्या येणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. गवतातून चालताना पायात बूट असावेत. अंधारातून जाताना नेहमी बॅटरी सोबत ठेवा. जमिनीवर झोपू नका. झोपताना अंथरुण भिंतीलगत टाकू नका. जर आपण आणि साप समोरासमोर आलो तर घाबरून जाता स्तब्ध उभे राहा. त्याचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी जवळची एखादी वस्तू बाजूला फेकल्यास त्या वस्तूकडे सापाचे लक्ष केंद्रित होताच तुम्ही बाजूला जावे. अशी काळजी घेण्याचे आवाहन सर्पमित्रांनी केले आहे. सर्प दंश झाल्यास हे करा

* तत्काळ प्रथमोपचार करा

* सापावर एखादा डबा वगैरे ठेवून तो बंदिस्त करावा.

* दंश झालेल्या व्यक्तीला दिलासा द्यावा.

* दंश झालेला भाग लाकडी काठ्यांनी बांधून ताठ ठेवावा.

* दंश केलेल्या ठिकाणाच्यावर आवळपट्टी बांधावी.

* जर नाग, घोणसने दंश केला सेल तर कृत्रिम श्‍वास द्या.

* वेळ न घालवता त्या व्यक्तीस दवाखान्यात न्यावे.

* कोणतेही घरगुती उपचार करू नयेत.

* जखमेवर कुठेही ब्लेडने कापणे, जखम चोखणे असे

प्रकार टाळावेत. लस सर्वत्र उपलब्ध

सर्पदंश झाल्यावर तत्काळ प्रथमोपचार व तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात घेऊन जाणे गरजेचे आहे. कोणतेही घरगुती उपचार करू नयेत. जखमेवर कुठेही ब्लेडने कापणे, जखम चोखणे असे प्रकार टाळावेत, अन्यथा पुढील उपचारात बाधा येऊ शकते. जिल्हा रुग्णालयासह जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अशा सर्व सरकारी दवाखान्यांमध्ये सर्पदंशावर गुणकारी प्रतिविष उपलब्ध आहे. प्रत्येक ठिकाणी पुरेसा औषध साठा असून नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा. – डॉ. जगदाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक सर्पदंशाच्या घटना

महिना दंश मृत्यू

जानेवारी २६ ००

फेब्रुवारी ३४ ००

मार्च ३५ ००

एप्रिल ७८ ०१

मे ८४ ०२

जून ६८ ०४

एकूण ३२५ ०७

