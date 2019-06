Featured नाशिक आतापर्यंत पडला अवघा २४ मिमी पाऊस Abhay Puntambekar Share











नाशिक |प्रतिनिधी जून महिन्याचा पंधरवडा लोटला तरी अद्याप जिल्ह्याला मान्सूनची प्रतीक्षा कायम आहे. नाशिककर चातकाप्रमाणे पावसाची वाट पाहत आहेत. जिल्ह्यात २० जूनपर्यंत अवघा २४.६ मिलीमीटर इतकाच पाऊस पडला आहे. जिल्ह्याची जून महिन्याची सरासरी १५४ मिलीमीटर इतकी असून पुढील दहा दिवसांत हा बॅकलॉग भरून निघण्याची शक्यता कमीच आहे. एकूणच पावसाने दडी मारल्याने बळीराजासह सर्वसामन्य हवालदिल झाले आहेत. मान्सूनचे आगमन लांबल्याने जिल्ह्यात दुष्काळाचा दाह सोसवेनासा झाला आहे. वळवाच्या पावसाचा धुमाकूळ सोडला तर अद्याप मान्सूनच्या सरी कोसळल्या नाहीत. पश्‍चिम किनारपट्टीवरील ‘वायू’ वादळामुळे राज्यातील मान्सूनचा प्रवास लांबला होता. दरम्यान, पुढील एक-दोन दिवसात मान्सूनचे मुंबई व कोकणात आगमन होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. त्यामुळे जिल्हावासियांना पावसासाठी एक आठवडा वाट पाहावी लागणार आहे. जिल्ह्याची जून महिन्याची पावसाची सरासरी १५४ मिलीमीटर इतकी आहे. मात्र जून उत्तरार्ध उजाडला तरी आतापर्यंत फक्त २४ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. २०१८ मध्ये या कालावधीत जिल्ह्यात ३६.७५ मिलीमीटर इतका पाऊस पडला होता. पावसाने दडी मारल्याने जिल्ह्यात ‘पाणीबाणी’ निर्माण झाली आहे. अगोदरच जिल्ह्यातील आठ तालुके व १७ मंडळात भयाण दुष्काळी परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील २४ पैकी १६ धरणे कोरडीठाक पडली असून उर्वरित धरणांमध्ये अवघा ५ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. जवळपास ४०० टँकर्सद्वारे जिल्हावासियांची तहान भागवली जात आहे. पुढील एक-दोन दिवसात दमदार पावसाचे आगमन झाले नाही तर परिस्थिती आणखी भयाण होऊ शकते. जून संपत आला आहे. निदान जुलै महिन्यात तरी वरुणराजाने दमदार हजेरी लावावी, अशी अपेक्षा नागरिक करत आहेत. पेरण्या खोळंबल्या : सर्वसामान्यांप्रमाणे बळीराजाही आकाशाकडे डोळे लावून बसला आहे. दुष्काळामुळे अगोदरच शेतकरी संकटात आहे. खरिपाच्या हंगामाची शेतकर्‍यांनी तयारी केली होती. जिल्हा बँकेकडून कर्ज काढून बी-बियाणे खरेदी करत जमिनीची मशागत करून पेरणीची तयारी केली होती. मात्र वरुणराजाने दडी मारल्याने पेरण्या खोळंबल्या आहेत. खरिपाच्या हंगामावर परिणाम झाल्याचे पहायला मिळत आहे.

Tags: