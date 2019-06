Featured नाशिक २८३ शिक्षकांची सोमवारी समुपदेशनाने पदस्थापना Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन शिक्षक बदली प्रक्रियेतील विस्थापित झालेल्या शिक्षकांची यादी प्राप्त झाली आहे. यामध्ये झालेल्या १ हजार ३८८ बदलीत १५३ शिक्षक विस्थापित झाले आहेत. यामुळे समुपदेशनाने पदस्थापना देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विस्थापित झालेले १५३ व आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात आलेले १३० अशा एकूण २८३ शिक्षकांची सोमवारी (दि.२४) समुपदेशनाने पदस्थापना केली जाणार आहे. ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील मराठी माध्यमातील १ हजार ३७३ तर उर्दू माध्यमातील १५ अशा एकूण १ हजार ३८८ शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. दोन हजार ३०० शिक्षकांनी बदल्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज केले होते. यापैकी १ हजार ३८८ शिक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश प्राप्त झाले आहे. या बदली प्रक्रियेत शिक्षक विस्थापित होतात. या विस्थापित झालेल्या शिक्षकांची यादी शासनाकडून जि. प. शिक्षण विभागाला प्राप्त झाली आहे. यात १३५ नियमित शिक्षक व १८ पदवीधर असे एकूण १५३ शिक्षक विस्थापित झाले आहेत. विस्थापित व आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांना एकाचवेळी पदस्थापना देण्यात याव्यात, असा शासन आदेश आहे. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात हजर झालेले १३० शिक्षकांना पदस्थापना मिळालेली नव्हती. मात्र, विस्थापित शिक्षकांची यादी प्राप्त झाल्याने या शिक्षकांना पदस्थापना दिली जाणार आहे. याबाबतची शिक्षण विभागाने तयारी केली असून सोमवारी (दि.२४) मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांच्या उपस्थितीत समुपदेशन प्रक्रिया राबवली जाईल, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर यांनी दिली. पदस्थापना दिल्यानंतर लागलीच शिक्षकांना आदेश पत्र दिले जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षक लगेचच बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

Tags: