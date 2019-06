Featured नाशिक प्राध्यापकाच्या हत्येची ‘मिस्ट्री’ उलगडली Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी मद्याच्या नशेत आईला शिवीगाळ करतो, म्हणून चिडलेल्या अट्टल घरफोड्यांनी एका प्राध्यापकाचा खून करून त्याला जाळून टाकल्याची खळबळजनक घटना शहर पोलिसांच्या युनिट एकने उघडकिस आणली आहे. हा प्रकार निफाड येथे घडला असून घटनेतील सराईत घरफोड्या संशयितांना पोलिसांनी अटक केली आहे. संजय पंडीत शेवाळे (रा. गाळणे, कौळाणे, ता. मालेगाव, नाशिक) असे खून झालेल्या प्राध्यापकाचे नाव आहे. तो दारूच्या व्यसनामुळे हरसुल आणि सुरगाणा येथील महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदाची नोकरी गमावून बसला होता. या घटनेत पोलिसांनी निलेश उत्तम वायाळ (रा. चुंचाळे शिवार, अंबड), सुरज केशव कांबळे (रा. कुंदेगल्ली, निफाड), सौरभ राजेंद्र ढगे (रा. निफाड) व अल्पवयीन संशयित यांना अटक केली आहे. शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकचे हवालदार रवींद्र बागुल यांना घरफोडीतील संशयित अंबड परिसरात येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार, गुन्हेशाखेच्या पथकाने बुधवारी (दि.१२) रोजी सापळा रचून संशयित निलेश वायाळ, सुरज कांबळे या दोघांना अटक केली. संशयितांकडे कसून चौकशी केल्यानंतर त्यांनी आडगाव शिवारात साथीदार व सराईत घरफोड्या सौरभ ढगे व अल्पवयीन संशयितांच्या मदतीने घरफोडी केल्याची कबुली दिली. त्यानुसार, आडगाव पोलिसांच्या गुन्ह्यात संशयितांना अटक केली. त्यानंतर, पथकाने संशयित अल्पवयीन संशयिताकडे सापडलेल्या संशयास्पद साहित्याविषयी चौकशी केली असता, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे संशयित निलेश वायाळ याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने गेल्या १८ मे रोजी संशयित सौरभ ढगे, सागर जाधव (रा. कसबे-सुकेणे) याच्या मदतीने प्राध्यापक व मानलेला मामा संजय पंडीत शेवाळे यांचा खून केल्याची कबुली दिली. पथकाने तात्काळ न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या पथकासह खून करण्यात आला त्या निफाड येथील उगाव-शिवडी रोडवरील खोली व त्यानंतर शेवाळे यांचा मृतदेह जाळला त्या ठिकाणी शहानिशा केली असता पुरावे मिळून आले आहेत. याप्रकरणी निफाड पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली आणि निफाड पोलिसात खूनाचा व पुरावा नष्ट केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संशयित चौघांना येत्या शनिवारपर्यंत (दि. १५) कोठडी तर अल्पवयीन संशयिताच बाल न्यायलयाने २६ तारखेपर्यंत न्यायालयीन अभिरक्षा सुनावली आहे. ही कामगिरी पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, गुन्हेशाखेच्या उपायुक्त पौर्णिमा चौघुले-श्रींगी, सहाय्यक पोलिस आयुक्त आर. आर. पाटील यांच्या मार्गदर्शनखाली युनिट एकचे पोलीस निरीक्षक आनंदा वाघ, सहाय्यक निरीक्षक महेश कुलकर्णी, पुष्पा निमसे, उपनिरीक्षक बलराम पालकर, कर्मचारी पोपट करवाळ, बाळासाहेब दोंदे, रवींद्र बागुल, संजय मुळक, वसंत पांडव, प्रवीण कोकाटे, येवाजी महाले यांच्या पथकाने केली. असा झाला खून

१९९६ ते १९९८ च्या काळात मयत प्रा. संजय शेवाळे उच्चशिक्षण घेऊन सुरगाणा, हरसुल येथील महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली. मात्र दारुचे व्यसन लागल्याने त्याने ही नोकरी गमावली. त्यानंतर त्याची पत्नीही मुलींसह माहेरी निघून गेली. त्यामुळे संजय मालेगाव व निफाड येथे न्यायालयात लोकांना अर्ज लिहून देण्याचे तर जामीनदार मिळवून देण्याची कामे करू लागला. यातूनच त्यांचा संशयित सौरभ ढगे या अट्टल चोरट्याशी संपर्क आला. जवळीक वाढल्याने तो संशयिताकडेच राहू लागला. ढगे व त्याचे साथीदार चोरीचा माल शेवाळेकडे देऊ लागले. दार्रोच्या नशेत शेवाळे हा ढगेच्या आईला शिवीगाळ करून सततची भांडणे करत होता. त्यामुळे संशयित ढगे याने मानलेल्या मामाचा काटा काढण्यासाठी साथीदार निलेश वायाळ, सागर जाधव व लहान अल्पवयीनाची मदत घेत गेल्या १८ मे रोजी रात्री राहत्या घरी कोयत्याने वार करून खून केला. त्यानंतर मृतदेहावर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु घरात जास्त धूर झाल्याने त्यांनी मृतदेह मोपेडवरून पंपिंग स्टेशनच्या पाठीमागे असलेल्या जांबुळबागेत नेऊन पेटवून दिला. व उरलेले अवशेष तुकडे करून नदीमध्ये फेकून दिले होते. ढगे हा बाराव्या वर्षापासून सराईत

घटनेतील ढगे याच्यावर एकूण १६ गुन्हे दाखल असून तो अट्टल घरफोडा आहे. वायाळ याच्यावर चार गुन्हे असून अल्पवयीन संशयितावर दोन गुन्हे दाखल आहे. असेच जाधव याच्यावर तीन गुन्हे दाखल आहे. सराईत सौरभ हा वयाच्या बाराव्या वर्षापासून घरफोड्या करत होता. सबळ पुरावे उपलब्ध

खूनाचा हा प्रकार वरील संशयितांनी अतिशय थंड डोक्याने घडवून आणला आहे. शहर पोलिसांनी सखोल चौकशी केली, त्यातून हा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. कदाचित या खूनाचा उलगडा होण्याची शक्यता फार कमी होती. संशयित सराईत असून त्यांच्याविरुध्द भक्कम पुरावे उपलब्ध आहे.

– विश्‍वास नांगरे-पाटील, पोलीस आयुक्त

