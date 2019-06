Featured नाशिक जि. प. शिक्षक बदल्यांना दोन दिवसात प्रारंभ Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी जिल्हा परिषदेतील तब्बल २५७ सेवकांच्या प्रशासकीय, विनंती बदल्या करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे सर्वाधिक सेवक असलेल्या आरोग्य विभागाबरोबरच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील सेवकांच्या बदल्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या बदल्यांनंतर आता सर्वाधिक लक्ष लागून असलेल्या शिक्षण विभागाच्या म्हणजेच प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांना दोन दिवसात प्रारंभ होणार आहे. जिल्हा परिषदेतील सेवकांच्या बदल्यांसाठी २८ मे रोजी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. प्रारंभी छोट्या विभागातील सेवकांच्या बदली प्रक्रिया पार पडल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.नरेश गिते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या बदल्या पार पडल्या. यात दोन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी व दोन विस्तार अधिकार्‍यांची बदली झाली. तसेच सोळा वरिष्ठ सहायक व ५६ कनिष्ठ सहायकांची बदली करण्यात आली. अर्थ विभागातील १५ सेवकांची बदली करण्यात आली. ग्रामपंचायत विभागात ७६ ग्रामसेवकांच्या आपसी बदल्या झाल्या. तसेच २१ ग्रामविकास अधिकारी व ४ विस्तार अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. कृषी, लघुपाटबंधारे, इवद, पशुसंवर्धन विभाग, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभागातील काही सेवकांचा समावेश आहे. शिक्षक बदल्यांना मुदतवाढ

बदलीसाठी पात्र शिक्षकांना ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी काल सायंकाळपर्यंत मुदत होती. त्यास एक दिवसाची म्हणजेच आज मंगळवार सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसात शिक्षकांच्या बदलीस प्रारंभ होऊन १७ जूनपूर्वी सर्व शिक्षकांच्या बदल्या होणार असून नवीन शैक्षणिक वर्षात विध्यार्थ्यांना नवीन शिक्षक शाळेच्या पहिल्याच दिवसापासून मिळणार आहे. शिक्षक बदल्यांसाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून चालू आठवड्यात ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. झालेल्या बदल्या

सामान्य प्रशासन – ७६

अर्थ विभाग – १५

ग्रामपंचायत विभाग – १०१

कृषी विभाग – ४

लघुपाटबंधारे विभाग – ९

इमारत व दळणवळण – १२

पशुसंवर्धन विभाग – १४

महिला व बालकल्याण – १३

शिक्षण विभाग – १३

एकूण – २५७

