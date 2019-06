Featured maharashtra नाशिक जपानच्या धर्तीवर राज्यात अटल आनंदवने Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी राज्यातील महापालिका नगरपरिषदा, नगरपालिका यांमधील सर्व मोकळ्या जागा ही प्राणवायूची केंद्र व्हावीत, याकरिता जपानमधील मियाबाकी संकल्पनेतील जंगलाच्या धर्तीवर अटल आनंदवन योजना राबविण्यात येणार असून या योजनेला केंद्र सरकारकडून मंजुरी घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नाशिकमध्ये दिली. राज्य शासनाच्या ३३ कोटी वृक्षलागवड मोहिमेंतर्गत नाशिक विभागाची आढावा बैठक घेण्यासाठी ते नाशिक येथे आले असता पत्रकारांशी बोलत होते.

मुनगंटीवार म्हणाले, या उद्यानांमध्ये जैवविविधता असणार आहे. नागरिकांसाठी ती ऑक्सिजन पार्क असतील, तर पशुपक्ष्यांसाठी खर्‍या अर्थाने आनंदवन राहणार आहे. यामध्ये १५० प्रजातींची झाडे राहणार आहेत. जैवविधिता राखणार्‍या आणि कमी क्षेत्रात अनेक प्रकारची घनदाट झाडी असणार आहे. सध्याच्या योजनेत एका एकरात चारशे झाडे लावता येतात. परंतु अटल आनंदवनच्या माध्यमातून १५ ते २० हजार झाडे लावता येतील.यामध्ये एक हेक्टर जागेत १२ हजार ५०० वृक्ष लागवड केली जाते. लवकरच मंत्रिमंडळात याला मान्यता देण्यात येईल. नाशिक, अहमदनगरसह उत्तर महाराष्ट्रात यंदा ५ कोटी ८२ लाख १५ हजार वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चांगले नियोजन करण्यात आल्याबाबत मुनगंटीवार यांनी समाधान व्यक्त केले. विभागात ३९५ रोपवाटिकांमधून ६ लाख ८५ लाख ६० हजार रोपे तयार करण्यात आली आहेत. याशिवाय या रोपांची लागवड करण्यासाठी आतापर्यंत ५ कोटी ४ लाख ६९ हजार ५९२ खड्डे खोदण्यात आले आहेत. नागरिकांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन अधिकाधिक वृक्षांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन मुनगंटीवार यांनी केले. वनक्षेत्र हे रोजगाराचे केंद्र व्हावे, उपजीविकेचे साधन व्हावे असा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. देशातील वनक्षेत्र आणि वृक्षाच्छादनाबाबत फॉरेस्ट सर्व्हेे ऑफ इंडियाद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य क्रमांक एक वर आहे. वनेतर क्षेत्रामध्ये वृक्षाच्छादन २७३ चौरस किमीने वाढले आहे. कांदळ वनक्षेत्रामध्ये ८२ चौरस किमीने वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आता ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेत जनसहभाग वाढावा याकरिता आता आमदारांच्या अध्यक्षतेत तालुकास्तरावर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वृक्षलागवड मोहिमेत जनतेचा सहभाग वाढवणे, वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे, वृक्षसंवर्धन करणे आणि या मोहिमेचा आढावा घेण्याची जबाबदारी या समितीची असेल. या समितीत गावातील ज्येष्ठ नागरिक, पर्यावरण प्रेमींचा सहभाग असेल असे मुनगंटीवार यांनी सांगीतले.

यावेळी खासदार पवार, जयश्री पवार, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त राजाराम माने उपस्थित होते. वृक्षलागवडीवर मॉनिटरींग

दरम्यान या ३३ कोटी वृक्षलागवड मोहिमेवर मॉनिटरिंंग करण्यासाठी नागपूर येथे कमांड अ‍‍ॅण्ड कंट्रोल रूम स्थापित करण्यात आली आहे. राज्यभरात वृक्ष लागवडीची तयारी, प्रत्यक्ष लागवड, वृक्षांची देखभाल व वाढ या सर्वांवर याद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. देशाच्या निधी आयोगाने याचे कौतुक केले आहे. हरित पट्ट्यांकडे दुर्लक्ष करणारांवर गुन्हे

औद्योगिक वसाहतीमध्ये हरितपट्टा तयार करण्याचे सरकारचे धोरण असून त्यातील तरतूदी अभ्यासण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदी धारदार नसतील तर त्या धारदार केल्या जाणार आहेत. या भागात प्रदुषणाच्या दृष्टीने वृक्ष लागवडीचे नियम आहेत. परंतु याकडे दुर्लक्ष होते. अशांकडे यापुढे केवळ आर्थिक दंड नव्हे तर गुन्हे दाखल होऊन शिक्षा व्हावी अशा तरतुदींचा आग्रह सरकार धरणार आहे.

Tags: