शहरात महिला, मुली असुरक्षित

नाशिक | खंडू जगताप शहरात महिला व मुलींचे विनयभंग तसेच अत्याचाराचे प्रमाण वाढत चालले आहे. गेली दिड वर्षाच्या कालावधीत २४८ महिला व मुलींचे विनयभंग करण्यात आले आहेत. तर ७२ बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. अशा सरासरी प्रतिदिनी एक घटना शहरात घडत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहरात मुली व महिला सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. आयुक्तालयातील १३ पोलीस ठाण्यांंत मागील वर्षभरात १७७ विनयभंग व ५४ बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले होते. यामध्ये सर्वाधिक बलात्काराचे गुन्हे ऑक्टोबरमध्ये ८ तर नोव्हेंबरमध्ये १० दाखल झाले आहेत. तर यंदा सहा महिन्यात ७१ विनयभंग तर १७ बलात्काराचे गुन्हे दाखल आहेत. बालकांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (पोस्को ) अंतर्गत ३९ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. तर मागील वर्षी ९४ गुन्हे दाखल झाले आहेत. लैंगिक विकृतांची संख्या वाढत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. सन २०१७ या वर्षी विनयभंगाची संख्या वर्षभरात १३२ होती. यात तर बलात्कारांची संख्या ३६ होती. यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याबरोबरच आता सायबर पोलीस ठाण्यांमधूनही ऑनलाईन विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत आहेत. नाशिक हे मुंंबई-पुण्यापेक्षा महिलांसाठी अधिक सुरक्षित शहर मानण्यात येत होते. रात्री १२ पर्यंतही महिला शहरातील रस्त्यांवरून सुरक्षितपणे वावरू शकत असल्याचे बोलले जात होते; परंतु सध्या वाढत असलेली विनयभंग व अत्याचारांची संख्या पाहता रात्र होताच मुली व महिलांना घराबाहेर पडणे मुश्किल होत असल्याचे दिसत आहे. टवाळखोरांकडून भर चौकात महिलेचा विनयभंग झाल्याचा धक्कादायक प्रकार शालिमार चौकात घडला होता. घरात घुसून युवतीचा व तिच्या बहिणीचा विनयभंंग करण्यात आल्याचा प्रकार नवीन नाशिक परिसरात घडला होता. काही दिवसांपुर्वीच मुलीच्या घरत घुसून चाकू दाखवत तीचा एकाने विनयभंग केला. वडिलांनी जाब विचारताच त्यांना चाकू दाखवून शिवीगाळ करण्यात आल्याचा प्रकारही घडला होता. पोलिसांचा वचक नसल्याने टवाळखोर अधिक निर्ढावल्याची संतप्त चर्चा शहरात सुरु आहे. शालेय व महाविद्यालयीन युवतींना अश्‍लील शेरेबाजीला दररोज तोंड द्यावे लागत असल्याचे वास्तव चित्र दिसत आहे. पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्याच्या दुप्पट विनयभंगाच्या घटना घडतात, मात्र शाळा किंवा महाविद्यालय बंद होण्याच्या भीतीपोटी अथवा कुटुंबियांना जिवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याने अनेक मुली तक्रारीसाठी पुढे येत नसल्याने गुन्हे दाखल होत नाहीत. यामुळे पोलिसांनी महिला व मुलींच्या सुरक्षेसाठी अधिकाधिक प्रयत्न करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. ‘ऑनलाईन’ विनयभंग

सायबर पोलीस ठाण्यात ऑनलाईन होणार्‍या विनयभंगाच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये सोशल साईटवर पीडित महिला, मुलीच्या फोटोंमध्ये फेरबदल करून अश्‍लील फोटो तयार करून ते पाठवणे अथवा अश्‍लील चित्रफित, साहित्य फेसबुक, व्हॉटस्ऍपवर पाठवणे, काही दिवसांपूर्वी एकाने मुलींना व्हिडीओ कॉल करून नग्न होत अश्‍लील चाळे केल्याचा प्रकार समोर आला होता. सोशल साईटवरून ओळख करून घेत लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार तसेच आर्थिक लूट केल्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत.



