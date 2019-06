Featured नाशिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या लवकरच Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी शासनाच्या निर्देशानुसार यावर्षीही जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या करण्यात येणार आहेत. रिक्त पद आणि समानीकरणानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. याबाबत बुधवारी (दि.५) जिल्हा परिषदेत गट शिक्षणाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत संकेतस्थळावर माहिती भरण्यात आली. गट शिक्षणाधिकार्‍यांनी सादर केलेली माहिती खोटी असल्यास व त्यामुळे बदल्यांमध्ये प्रश्‍न निर्माण झाल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिला आहे. शासनाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांची बदली प्रक्रिया संदर्भात शाळानिहाय रिक्त जागा आणि समानीकरणानुसार रिक्त ठेवायची पदे निश्चित करून घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेमार्फत अंतरजिल्हा बदलीने आलेले, निवृत्त, मयत झालेले, तसेच मनपा मालेगाव हद्दवाढ झाल्याने रिक्त जागांमध्ये सुधारणा झाल्याने यानुसार समानीकरणानुसार रिक्त ठेवायची पदे निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच शासन निर्णयानुसार आदिवासी क्षेत्रातील सर्व जागा भरण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याने बिगर आदिवासी भागातील रिक्त जागांची स्थिती तालुकानिहाय व शाळानिहाय समप्रमाणात सुनिश्चित करण्याचेही निर्देश आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्र मिळून मुख्याध्यापक १६६, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक ४३७, प्राथमिक शिक्षक ३८५ याप्रमाणे पदे रिक्त आहेत. त्यानुसार बिगर आदिवासी भागात रिक्त ठेवायची पदे निश्चित करून रिक्त पदे आणि अनिवार्य रिक्त पदे यांच्या याद्या मागवून आज याबाबतची माहिती भरण्यात आली. उपअभियंता दाखला ग्राह्य

सन २०१८ मध्ये झालेल्या शिक्षक बदली प्रक्रियेमध्ये विशेष संवर्ग शिक्षक भाग २ मधून लाभ घेतलेल्या शिक्षकांनी अंतराबाबत सादर केलेल्या दाखल्यांबाबत अनेक तक्रारी व आक्षेप प्राप्त झाले होते. यावर्षी या संवर्गातून अर्ज करणार्‍या पती-पत्नी या दोघांच्या मुख्यालयातील अंतर हे सर्वात जवळच्या रस्त्याचे ग्राह्य धरण्यात येणार असून सदर रस्ता जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असेल; तर उप अभियंता (इवद) व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा असेल, तर तेथील उपअभियंता यांनी निर्गमित केलेला अंतराचा दाखलाच ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाने निर्गमित केलेला दाखला ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे पती-पत्नी या दोघांपैकी एक जोडीदार शासकीय, निमशासकीय व शासनमान्य संस्था यातील कर्मचारी असेल, तरच त्यांना विशेष संवर्गातील भाग २ चा लाभ घेता येणार आहे. खासगी पतसंस्था, विविध कार्यकारी सोसायटी, मजूर सोसायटी, औद्योगिक संस्था शासनमान्य नसल्याने या संस्थामध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांना याचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे माहिती भरताना जाणीवपूर्वक खोटी व चुकीची माहिती भरल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

