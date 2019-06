Featured नाशिक शहरात ३४ ठिकाणी साकारणार नाशिक देवराई Abhay Puntambekar Share











नाशिक | प्रतिनिधी जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधुन नाशिक नागरी देवराई प्रकल्पाचा दुसरा टप्प्याचा शुभारंभ आज (दि.५) पासुन होत याचे उद्घाटन दुपारी २ वाजता प्रसिध्द सिनेअभिनेते व सहयाद्री देवराईचे प्रणेते सयाजीराव शिंदे, यांच्या हस्ते नाशिक अमरधाम (विद्युत दाईनी) नाशिक येथे होणार आहे. दुसर्‍या टप्प्यात ३४ ठिकाणी नागरी देवराई साकारली जाणार आहे. यात ३००३ वृक्षांची लागवड करण्यात येणार असुन याठिकाणी ६० स्थानिक प्रजातींची दुर्मिळ वृक्ष लावण्यात येणार आहे. नाशिक महानगरपालिकेने वृक्ष लागवड व संवर्धन करणे या धर्तीवर नाशिक देवराई ही नविन संकल्पना हाती घेतली असुन या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या सहा विभागात एक – एक देवराई यशस्वीरित्या साकार केली आहे. या देवराईची देखभाल सामाजिक पर्यावरण संस्था योग्य पध्दतीने घेत आहेत. सहाही विभागात मिळुन एकुण ७७६ दुर्मिळ प्रजातीच्या वृक्षांची लागवड केली असुन त्यापैकी ७६४ वृक्ष रोपे जिवंत आहेत. या देवराई वृक्षरोपणाकरीता नाशिककरांनी व सामाजिक व पर्यावरण संस्थानी दिलेला प्रतिसाद सुखावणारा आहेत. आता नाशिक देवराई प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा ५ जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधुन सुरु करण्यात येत आहे. देखभाल करणार्‍या संस्था

बेंडकोळीनगर खुली जागा – २०० वृक्ष, देखभाल टी. डी. के. इंडीया. गितांजली सोसा. समाज मंदिर, खुली जागा, वाघ गुरूजी शाळेसमोर, गंगापूर रोड – २५ वृक्ष, आर्ट ऑफ लिव्हिंग. स्नेह नगर, पंचवटी – ८० वृक्ष, पंचवटी मेडीकल असोसिएशन. रेल्वे स्टेशन जवळ, सामनगाव – १०० वृक्ष, रेल्वे आर.पी.एफ. हॉटेल साई पॅलेसपाठीमागे खुली जागा – ७० वृक्ष, गायकवाड. नानावली दर्गा, नाशिक अमरधाम (विद्युत दाईनी) – १०३ वृक्ष, आर्ट ऑफ लिव्हिंग. मोफत वृक्ष वाटप

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त राजीवगांधी भवन येथे नागरीकांना मोफत वृक्ष रोपे वाटप करण्यात येणार आहे. यादिवशी नागरीक वृक्ष रोपे मिळण्याकरीता अर्ज करू शकतात. ज्यामध्ये नाव व संपुर्ण पत्यासह त्यांना किती रोपे हवी आहे त्याच बरोबर वृक्ष रोपांची लागवड कुठे करण्यात येणार आहे. सदर रोपोची देखभाल कोण करणार आहे या माहितीसह अर्ज दिल्यानंतर त्यांना रोपे देण्यात येतील. त्याचबरोबर नागरीक कोणताही आनंदाचा क्षण आठवणीत रहावा, याकरीता आनंदवृक्ष, नवजात बालकाचा जन्म झाल्यास त्याबदल्यात जन्मवृक्ष, किंवा कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास स्मृतीवृक्ष या अंतर्गत वृक्ष लागवडीकरीता वृक्ष रोपे घेवून जाऊ शकतात. रोपे ही मोफत असुन नागरीक ती वर्षभरात कधीही घेवून जाऊ शकतात. त्याबदल्यात कोणतेहि शुल्क आकारले जाणार नाही. रोपे घेवून जाण्याचा खर्च नागरीकांना स्वत: करावा लागणार आहे. देवराईत या वृक्षांची होणार लागवड

वड, भोकर, टेटू, पिंपळ, हेरडा, टेंबुर्णी, कैलासपती, सप्तपर्णी, पापडा, कांचन, बकुळ, डिमकाली, सिताअशोक, काटेसावर, गांध्या उंबर, खैर, मेडशिंगी, बुच , तामण, रुद्राक्ष, रगत रोहिडा, कडुनिंब, महु, करंज, साग, सोनचाफा, चिंच, बेहडा, बेल, जांभुळ, कळंब, पायर, बीजा, सोनसावर, अळीव, घोळ, पुत्रंजिवा, पिंपरी, सादडा, बहावा, मुरुडशेंग, काळा शिरीष, लोखंडी, पारस वड, सफेद कुडा, उंबर, शिसम, चालता, नांद्रुक, परस पिंपळ, हटरुन, पांगारा, दातीवरा, टोकफळ, अर्जुन, कुंभा, हळदु, भिलावा, चारोळी, उंडी, आपटा, देवसावर, काळा शिरीष

