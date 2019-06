Featured maharashtra नाशिक ‘एसएमबीटी’ शास्त्रज्ञांचा उद्यापासून थायलंड दौरा Abhay Puntambekar Share









बेलगाव कुर्‍हे | वार्ताहर निसर्गातील औषधी वनस्पतींचा गुणधर्म अभ्यासून त्याचा उपयोग अनेक आजार दूर करण्यास होऊ शकतो. या शास्त्रीय दृष्टिकोनातून इगतपुरी तालुक्यातील धामणगाव येथील एसएमबीटी इन्स्टिट्यूट ऑफ डी फॉर्मसीमधील वैज्ञानिकांची कॅन्सर व एड्स रोगातून मुक्तीसाठी प्राकृतिक औषधी वनस्पतींवर संशोधन करण्यासाठी थायलंड येथे निवड झाली आहे. (दि.४) जून रोजी विद्यार्थी व प्राचार्य थायलंडला रवाना होणार आहेत. संशोधनासाठी एसएमबीटी इन्स्टिट्यूट ऑफ डी फार्मसीचा प्रिन्स ऑफ सोकला युनिव्हर्सिटी हतयाई, थायलंडसोबत गेल्यावर्षी करार झाला होता. या अनुषंगाने प्राचार्य योगेश उशीर वर्षांपासून कॅन्सर व एड्स या रोगांसाठी प्राकृतिक औषधी वनस्पतींवर संशोधन करीत आहेत. या अभ्यास दौर्‍यात डीनए, फिंगर प्रिंटिंग वनस्पती हाताळण्याचे आधुनिक प्रकार शिकवले जातात. प्रिन्स ऑफ सोकला युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रा. चाटचाई, प्रा. सुकन्या, प्रा. जिदापोर्न व डॉ. उशीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोपाली, गोजीभा व चंदर नैसर्गिक औषधी वनस्पतींवर संशोधन करणार आहेत.आतापर्यंतच्या संशोधनातील निकषानुसार कॅन्सर व एड्स आजारांवर प्राकृतिक औषध बाजारात लवकरच उपलब्ध होणार असल्याचे डॉ. योगेश उशीर यांनी ङ्गदेशदूतफ प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. प्राचार्य उशीर व किरण सूर्यवंशी यांनी कौशल्य, क्षमता व प्रतिभा पणाला लावत नियुक्त क्षेत्रात अभिनव व देदीप्यमान कामगिरी करून सहकारी कुंदन तिवारी व विद्यार्थ्यांची मोलाची साथ मिळवल्याने त्यामुळे हाती घेतलेल्या कामात यश मिळाले. प्राचार्य उशीर व सूर्यवंशी औषध निर्माण क्षेत्रात संशोधन करत आहेत. आरोग्यवर्धक जायफळापासून विशेष संशोधनातून वेदनाशामक तसेच उंबराच्या पानातून प्रभावी औषध निर्माण केले आहे. ५ पुस्तके, ३३ पेक्षा जास्त शोधनिबंध प्रकाशित केले आहे. २०१४ ते २०१८ मध्ये मलेशिया व सिंगापूर येथे झालेल्या जागतिक परिषदेत त्यांनी सहभाग घेतला आहे. कॅन्सर व एड्सपासून मुक्तता मिळावी, या जनकल्याणासाठी केलेले हे बेजोड संशोधन व उपयुक्त ठरणारे औषध तयार करून असामान्य बुद्धिमत्ता सिद्ध करणारे प्राचार्य उशीर व सहकार्‍यांना सर्वतोपरी पाठिंबा देत आ. डॉ. सुधीर तांबे, ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी विश्‍वस्त डॉ. हर्षल तांबे, श्रीराम कुर्‍हे, दशरथ वर्पे, ब्रिगेडियर वसंत पवार, डॉ. ढाके व मराठा सेवा संघ अध्यक्ष मिलिंद कुकडे यांनी अभिनंदन करून थायलंड अभ्यास दौर्‍यासाठी शुभेच्छा दिल्या. रुग्णांना मदत

औषध निर्माणशास्त्रज्ञ म्हणून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा विचार करणे ही माझी नैतिक जबाबदारी मानतो. येत्या काळात भयानक आजारांपासून रुग्णांना वाचविण्यासाठी सोईस्कर व अधिक गुणकारी औषधे कशी बनवता येतील, यावर पुढील संशोधनात आमचा भर असेल, जेणेकरून सर्व स्तरांतील रुग्णांना मदत व्हावी. डॉ.योगेश उशीर, प्राचार्य

