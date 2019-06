Featured नाशिक ईदगाह सज्ज… Abhay Puntambekar Share









जुने नाशिक | प्रतिनिधी पवित्र रमजानुल मुबारक महिन्याचे २७ रोजे पूर्ण झाले; तर आता फक्त दोन दिवसांवर ईद-उल-फित्रचा मोठा सण आला असल्याने मुस्लीम बांधवांनी याची तयारी सुरू केली आहे. ईदची सामुदायिक नमाज शहरातील शाहजानी ईदगाह मैदानावर सकाळी १० वा. पठण होणार असून ईदगाह मशिदवर रंगरंगोटीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहेे. २९ किंवा ३० रोजे पूर्ण झाल्यावर ईदचे चंद्रदर्शन होईल. यानंतर दुसर्‍या दिवशी म्हणजे ५ किंवा ६ जून रोजी मुस्लीम बांधव ईद-उल-फित्रचा मोठा साजरा करतील. ईदचा मुख्य सोहळा शाहजानी ईदगाह मैदानावर (गोल्फ क्लब) होणार आहे. सकाळी १० वाजता ईदची विशेष सामुदायिक नमाज पठण होणार आहे. यासाठी सुमारे एक लाख भाविक उपस्थित राहण्याचा अंदाज आहे. यानुसार नियोजन करण्यात येत आहे. शहर वाहतूक पोलीस देखील नमाज काळात शहरातील वाहतूक मार्गात बदल करते. शहरातील अनेक मशिदींमध्ये ईदची नमाजची सोय करण्यात आली आहे. सकाळी ७ ते ९ वाजेदरम्यान मशिदींमध्ये नमाज होणार आहे. दरम्यान शाहजानी ईदगाह मैदानावर नमाजची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. येथील मशिदीवर रंगरंगोटीचे काम झाले असून माईक सिस्टिम लावण्याचे काम सुरू झाले आहेत. अतिक्रमण हटविण्याची मागणी

दिवसेंदिवस शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. तसेच बाहेर गावाहून नाशिकला येणार्‍यांची संख्या देखील जास्त झाली आहे. मात्र ईदगाह एकाच आहे. यामध्येही राजदूत हॉटेल मागील बाजूने मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने नमाजपठण करण्यासाठी भाविकांना ईदगाह मैदान अपुरे पडत आहे. तरी मनपा प्रशासनाने त्वरित येथील अतिक्रमण हटवून ईदगाह मैदान मोकळे करावे, अशी मागणी भाविकांनी केली आहे. गत वर्षी महापौर रंजना भानसी या ठिकाणी आले होत्या; त्यावेळी त्यांनी अधिकार्‍यांना त्वरित सर्व्हे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पुढे काहीच न झाल्याने मुस्लीम समाजात नाराजी दिसत आहे.

