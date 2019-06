Featured नाशिक ३६ ग्रामपंचायती निवडणूक रणधुमाळीस प्रारंभ Abhay Puntambekar Share









इगतपुरी | प्रतिनिधी तालुक्यातील ३६ ग्रामपंचायतीच्या सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या नामनिर्देशन पत्र दाखल प्रक्रियेत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या काल दुसर्‍या दिवशी ३६ ग्रामपंचायतींपैकी ७ गावातील सरपंचपदासाठी ७ तर सदस्यपदासाठी २० अर्ज दाखल झाले. यावेळी इच्छुक उमेदवारांनी कार्यकर्त्यांसह गर्दी केली होती.

तहसील कार्यालयात दुसर्‍या दिवशी शनिवारचा मुहूर्त साधत गोंदे दुमाला येथील उमेदवारांनी शेकडो समर्थकांच्या उपस्थित उमेदवारी अर्ज दाखल केले. तालुक्यातील महत्त्वपूर्ण असणार्‍या गोंदे दुमाला ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक व विकसित गाव म्हणून गोंदे दुमालाची ओळख आहे. या ग्रामपंचायती निवडणुकीत गावात सरपंच पदासाठी अनुसूचित जातीची जागा राखीव आहे. अनुसूचित जातीला प्रथमच आरक्षणाची संधी मिळाल्याने या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मोठी चुरसीची लढत पहावयास मिळणार आहे. या निवडणुकीसाठी काल (दि. १) रोजी ८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. गोंदे दुमाला तालुक्याची अर्थवाहिनी असणारी ग्रामपंचायत आहे. येथे १० सदस्यांसाठी निवडणूक होणार आहे. अर्ज दाखल करताना शेकडो कार्यकर्ते व प्रमुखांच्या गर्दीमुळे तहसील कार्यालय परिसरात जत्रेचे स्वरूप आले होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र पालवे यांनी निवडणुकीचे कामकाज पहात हे नामनिर्देश अर्ज स्वीकारले. यांनी भरले अर्ज

निर्देशन भरण्याच्या दुसर्‍या दिवशी सरपंच पदासाठी अश्‍विनी सोनवणे, शरद सोनवणे यांनी तर सदस्य पदासाठी गणपत जाधव, कृष्णा सोनवणे, सीताबाई नाठे, रामभाऊ नाठे, नंदू नाठे, शोभा नाठे यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. बेलगाव तर्‍हाळे सरपंच पदासाठी १ तर सदस्यासाठी २ अर्ज, घोटी बुद्रुक ४ सदस्य, कुर्‍हेगाव १ सदस्य, वाडीवर्‍हे २ सरपंच ३ सदस्य, गोंदे दुमाला २ सरपंच ८ सदस्य, टाकेद खुर्द १ सदस्य, वाघेरे २ सरपंच १ सदस्य असे अर्ज दाखल झाले आहेत.

