निराशा झटकत खरीपपूर्व मशागतींना वेग

अंबासन | प्रशांत भामरे ४३ अंशावर पारा स्थिरावल्याने उन्हाळी झळा अंग भाजून काढत असतांना देखील मान्सून अंदमानात दाखल झाल्याने पावसाची ओढ लागलेल्या बळीराजाने निराशा झटकत खरीप हंगामासाठी शेतीच्या मशागतीच्या कामांना वेग दिला आहे. भर दुपारी रणरणत्या उन्हात खरीपपुर्व हंगामाची कामे आवरण्यात शेतकरी व्यस्त झाल्याचे चित्र अंबासनसह मोसमखोर्‍यात दिसून येत आहे. पावसाचे बिघडलेल्या समीकरणामुळे मोसमखोर्‍यात गत दोन ते तीन वर्षापासून दुष्काळाने ठाण मांडले आहे. अत्यल्प पावसामुळे शेती व्यवसाय न परवडणारा झाला आहे. उत्पादन खर्च देखील शेतमाल विकून येत नसल्याने शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी होवून ते कर्जबाजारी बनत आहेत. दुष्काळाचे सावट, शेतमालास भाव नाही व शेतकर्‍यांच्या प्रती राज्यकर्त्यांची उदासीनता अशा अस्मानी व सुल्तानी संकटांना तोंड द्यावे लागत असल्याने बळीराजा अक्षरश: हताश झाला आहे. यावर्षी दुष्काळी परिस्थितीने कमालीची भिषणता गाठल्याने पिण्याच्या पाण्याबरोबर जनावरांचा चार्‍याचा प्रश्‍न देखील गंभीर बनला आहे. शंभर ते दिडशे फुट खोल असलेल्या विहिरी देखील कोरड्या पडल्या असून कुपनलिकांनी तर केव्हाच माना टाकून दिल्याने पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसेगणिक भिषण बनत आहे. दहा दिवसापुर्वी हरणबारी धरणाचे तिसरे आवर्तन सोडण्यात आल्याने मोसमखोर्‍यातील जनतेस पाणीटंचाईतून काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र ४३ अंशावर स्थिरावलेल्या पार्‍यामुळे हे पाणी लवकरच संपुष्टात येवून पुन्हा पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची चिन्हे दिसत आहे. अशा एक ना अनेक संकटांनी त्रस्त बळीराजास मान्सुन अंदमानात दाखल झाल्याच्या वार्तेने दिलासा मिळाला आहे.यंदा तरी चांगला पाऊस पडेल या आशेवर बळीराजाने निराशा झटकत खरीप हंगामाची पेरणीपुर्व मशागतींच्या कामांना भर दिल्याने शेतशिवार पुन्हा गजबजू लागले आहे. शेतीची कामे उरकण्यास प्रारंभ झाल्याने जनावरांच्या चार्‍याची व मजुरांची समस्या भेडसावू लागली आहे. आर्थिक विवंचनेत असलेले शेतकरी बैलजोडीने तर काही शेतकरी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने शेतीची कामे करतांना दिसत आहेत. बैलजोडीव्दारे मशागत करत असलेले शेतकरी तीव्र तापमानाची पर्वा न करता भर उन्हात घाम गाळत आहेत. शेतीची मशागत करतांना प्रामुख्याने नांगरणी करून तसेच फळी मारून जमीन शेतसपाटीकरून घेत शेणखत घालत पसरविणे व पुन्हा नांगराच्या सहाय्याने दुबार मशागत करण्याचे काम पावसाळ्यापुर्वी पुर्ण करण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल आहे. शेतजमीनीची सुधारणा होणे हा उद्देश यामागे आहे. शेतजमीन उन्हात तापू दिल्यास जमीनीत सुधारणा होवून जे विशिष्ट प्रकारचे जिवाणू जमीनीत असतात ते यामुळे नाहीसे होतात. काही प्रमाणात गवतांचे बियाणे असते ते देखील नाहीसे होते. या नियोजनबध्द शेती कामामुळे उत्पन्न वाढत असल्यामुळे मोसमखोर्‍यात शेतकरी खरीपपुर्व मशागतीच्या कामांमध्ये व्यस्त झाले आहेत.

