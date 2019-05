Featured नाशिक जि. प. सेवकांच्या आजपासून बदल्या Abhay Puntambekar Share









नाशिक | प्रतिनिधी जिल्हा परिषदेच्या गट‘क’व ‘ड’ वर्गातील सेवक बदल्यांना ग्रामविकास विभागाने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, सामान्य प्रशासनाने सेवकांच्या बदल्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. शुक्रवार (दि.३१) पासून समुपदेशन पद्धतीने सेवक बदली प्रक्रिया सुरू होणार आहे. गंगापूर रोडवरील कै. वाघ गुरुजी विद्यालयात ही बदली प्रक्रिया पार पडेल. यासाठीची तयारी प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या गट क व ड सेवक बदल्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. ही प्रक्रिया कधीपासून सुरू करावी, याबाबतचे वेळापत्रक देखील शासनाकडून निश्‍चित केले जाते. यात १२ एप्रिलपासून ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा कालावधी निश्‍चित केला आहे. त्यानंंतर १५ ते २५ मे दरम्यान कालावधीत समुपदेशाने प्रत्यक्ष बदलीचे कार्यवाही पार पाडायची आहे.मात्र,यावर्षी लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे बदल्यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नियमित बदल्या करण्याची प्रक्रियाही आचारसहिंता संपल्यानंतर राबविण्याबाबतचे निर्देश प्राप्त झाले होते. दि.२६ मे रोजी आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर बदली प्रक्रियेची प्रतीक्षा लागली होती. यातच ग्रामविकास विभागाने सेवक बदली प्रक्रिया ७ जूनपर्यंत राबविण्याचे आदेश दिले. जून महिन्यात पावसाळा सुरू होतो. तत्पूर्वी, या बदल्या कराव्यात, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी होती. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने लागलीच सेवक बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक निश्‍चित केले. शुक्रवार (दि.३१) पासून चार दिवस विभागनिहाय ही प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी यांनी सांगितले. बदल्यांचे वेळापत्रक ३१ मे २०१९ सकाळी १० ते ११ महिला व बालकल्याण विभाग

सकाळी ११ ते १२ लघुपाटबंधारे पूर्व

दुपारी १२ ते २ बांधकाम विभाग १

दुपारी ३ ते ४ अर्थ विभाग

दुपारी ४ ते ६ प्राथमिक शिक्षण विभाग

१ जून २०१९ सकाळी १० ते २ ग्रामपंचायत विभाग

दुपारी ३ ते ५ पशुसवर्ंधन विभाग

सायंकाळी ५ ते ६ कृषी विभाग

३ जून २०१९ सकाळी १० ते सायं. ६ सामान्य प्रशासन विभाग

४ जून २०१९ सकाळी १० ते सायं. ६ आरोग्य विभाग याप्रमाणे चार दिवस विभागनिहाय ही प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी यांनी सांगितले.

