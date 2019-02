कविता सादर करीत कुसुमाग्रजांना सुबोध भावेंचे अभिवादन

View this post on Instagram

मराठी भाषा दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आजच्या दिवशी कुसुमाग्रजांच्या २ कविता तुमच्या साठी. आणि तुम्हालाही विनंती .. तुमच्या आवडीच्या कविता ,तुमच्यावर चित्रित करून सर्वांना पाठवा. आणि ह्या मराठीपणाच्या साखळीत सर्वांना सहभागी करून घ्या.. माझ्या काही मित्रांनाही मी विनंती करतो @swwapnil_joshi @parashuramivaidehi @saietamhankar @amrutakhanvilkar @mrunmayeedeshpande @oakprasad @ankushpchaudhari