मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती आरेबाबतची संपूर्ण चौकशी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या कामाला सुरुवात होणार नाही असे त्यांनी सांगितले.

उद्धव ठाकरे यांनी काल महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. आजपासून त्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आरे कारशेडबाबत महत्वाची घोषणा करीत या कामाला स्थगिती दिली आहे.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: I have ordered to stop the work of Aarey metro car shed project today. Metro work will not stop but till next decision, not a single leaf of Aarey will be cut. https://t.co/61GWwKORSN

