...तरीही मी तेव्हा पैंज लावली नसती; नाशिकमधील 25 लाख स्कॉर्पिओच्या उत्पादनावर आनंद महिंद्रांचे ट्विट, anand mahindra If someone had told me 25 years ago that our Nasik plant vehicle output would tot up to 25 lakhs one day

नाशिक । प्रतिनिधी

नाशिकमधील महिंद्रा कंपनीने नुकताच एकट्या स्कॉर्पिओ वाहनाचा 25 लाखांचा टप्पा पुर्ण केला. नाशिकच्या टीमने केलेल्या कामगिरीची दखल कंपनीचे सर्वेसर्वा आणि प्रसिद्ध उद्योजक आनंद महिंद्रा यांनी घेतली. जेव्हा स्कॉर्पिओचे उत्पादन सुरु केले, तेव्हा नाशिकमध्ये असे काही होऊ शकते असे कुणी सांगितले असते तरीही मी पैंज लावली नसती असे म्हणत त्यांनी ट्विटरवरुन नाशिकच्या टीमला अनोख्या शुभेच्छा दिल्या.

नाशिकमधील सातपुर औद्यागिक वसाहतीत महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा लिमिटेडचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची वाटचाल 1981 या वर्षामध्ये सुरू झाली. हा प्रकल्प एकूण 147 एकरांमध्ये विस्तारलेल्या क्षेत्रामध्ये सुरू झाला. त्यावेळी प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता दोन लाख 10 हजार इतकी होती. एफजे मिनी बस हे पहिले वाहन तयार केल्यानंतर या प्रकल्पाने दररोज 8 वाहनांचे उत्पादन करण्यास सुरुवात केली होती. आज, अ‍ॅसेम्ब्ली लाइनमध्ये दररोज 700 वाहनांचे उत्पादन केले जाते आणि ही वाहने जगभरातील 34 हून अधिक देशांमध्ये पोहोचली आहेत.

If someone had told me 25 years ago that our Nasik plant vehicle output would tot up to 25 lakhs one day, I would have been hopeful & ambitious but may not have bet on it. My heartfelt thanks to everyone in the Auto sector for always reaching for the stars! https://t.co/oGatst5WAj

