Video : संजय दत्तचे ‘बाबा’ या चित्रपटातून मराठीत पदार्पण

मुंबई : हिंदी चित्रपट सृष्टीतील अनेकांनी मराठीत पाऊल ठेवले आहे. यामध्ये अजय देवगण, विवेक ओबेरॉय, माधुरी दीक्षित यामध्ये आणखी एका अभिनेत्याची भर पडली आहे. अभिनेता संजय दत्त ‘बाबा’ या सिनेमातून मराठीत पदार्पण करता आहे.

बालकलाकार म्हणून आपल्या करियरला सुरुवात करणारा संजय दत्त १९८१ साली प्रदर्शित झालेल्या रॉकी चित्रपटामुळे रातोरात स्टार बनला. त्यानंतर आजपर्यंत गेल्या ३८ वर्षांत संजय दत्तने अनेक हिट चित्रपट दिले.

Dedicating our first Marathi film “BABA” to the person who remained steadfast in my life through everything! Love you Dad.#BabaOn2Aug – produced under the banner of @SanjayDuttsProd & @bluemustangcs

Directed By: @RAjRGupta2 pic.twitter.com/Ktg9fPQ1DQ

