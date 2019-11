maharashtra नंदुरबार जिल्ह्यातील १५४८ शाळा तंबाखूमुक्त Jalgaon Digital Share











चेतन इंगळे,मोदलपाडा, ता.तळोदा – शैक्षणिक संस्था शाळांच्या आवारात तंबाखूसह तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावरील निर्बंध याबाबत शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून प्रत्येक शाळा व परिसर तंबाखू मुक्त झाले पाहिजे, असा फतवा काढत हा अभियान राबविण्यात सुरुवात केली होती. शाळेच्या प्रत्येक प्रवेशद्वाराच्या आत प्रत्येक मजल्यावर जिल्ह्यासह तसेच प्रवेशद्वारावर लाल रंगात धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र लिहिलेला लोगो लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या उपक्रमात नंदुरबार जिल्ह्यात 273 माध्यमिक शाळा तर प्राथमिक 1548 शाळा तंबाखूमुक्त झाल्या आहेत. या शाळांनी 11 निकष पूर्ण केल्याने या शाळा तंबाखू मुक्त झाल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या सिगारेट तंबाखूजन्य पदार्थ नियंत्रण कायदा आणि 2003ची अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शाळांच्या प्रवेशद्वारापासून शंभर मीटरच्या परिघात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. शासनाच्या शालेय शिक्षण, क्रीडा विभागाने जुलै 2019 मध्ये पत्रक काढले होते. तंबाखू नियंत्रण कायद्यान्वये शैक्षणिक संस्थांसह सार्वजनिक ठिकाणी तसेच कलमानुसार तंबाखू विक्री लहान मुलांना आणि लहान मुलांकडून करून घेण्यास बंदी करण्यात आली आहे. शैक्षणिक संस्थापासून शंभर मीटर परिसरात तंबाखू विक्रीस बंदी आहे. धूम्रपान केल्यास दोनशे रुपये दंड आकारला जाईल असा फलक लावणे अनिवार्य आहे. शाळेच्या प्रवेशद्वाराच्या आता प्रत्येक मजल्यावर लाल रंगाचा लोगो लावणे बंधनकारक केले आहे. जगामध्ये दरवर्षी जवळपास 60 लाख लोकांचा मृत्यू हा तंबाखू सेवनाने होतो. सन 2004 च्या भारतातील तंबाखू नियंत्रणाच्या अहवालानुसार भारतात प्रतिवर्षी सुमारे 8 ते 9 लाख लोकांचा मृत्यू हा तंबाखू सेवनामुळे होतो. यासाठी केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम सन 2007 पासून सुरू करण्यात आला. हा कार्यक्रम 21 राज्यातील 42 जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आला. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम सन 2009-10 वर्षापासून महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्त्वावर औरंगाबाद या जिल्ह्यात राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली. याचे चांगले परिणाम दिसून आल्याने संपूर्ण राज्यातच हा प्रयोग राबविण्याला राज्य शासनाने जुलै 2019 मध्ये परवानगी दिली. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात प्रशासनाने विशेष करून शिक्षण विभागाने ही मोहीम प्रत्यक्षात राबविण्याच्या फतवा काढला. नंदुरबार जिल्ह्यातील 273 शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात सुरुवात झाली. वर्षभरात जिल्ह्यातील माध्यमिक 273 शाळांनी या उपक्रमांतर्गत असलेले निकष पूर्ण केल्याने या शाळा तंबाखू मुक्त झाले आहेत. प्राथमिकच्या 1548 शाळा या तंबाखू मुक्त झाल्या आहेत. उर्वरित लवकरच जिल्हयातून पूर्ण शाळा परिसर तंबाखूमुक्त होईल असा आशावाद शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.

