नंदुरबार तळोदा तालुक्यात साडे नऊ कोटीच्या कामांचे भुमिपुजन Nikhil Wani











तळोदा । ता.प्र. – मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत 9 कोटी 45 लाख 28 हजार रुपयांच्या रस्ते विकास कामांचे आ.उदेसिंग पाडवी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. तळोदा तालुक्यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत राज्य मार्ग 8 ते लोभाणी, शेलवाई ते रतनपाडा, राज्य मार्ग 4 ते दलेलपूर, प्र. जि. मा.1 ते वरपाडा व प्र. जि. मा. 7 ते गोपाळपूर इत्यादी 6 रस्त्यांचे भूमिपूजन आ. उदेसिंग पाडवी यांच्या हस्ते यांच्या हस्ते करण्यात आले.याप्रसंगी भाजपा तालुका अध्यक्ष श्याम राजपूत, नगराध्यक्ष अजय परदेशी, नितीन पाडवी, नगरसेवक भास्कर मराठे, सोमावलचे सरपंच संजय पाडवी, गिरधर पाडवी, दिलिप गावित, कलुसिंग मानसिंग पाडवी, रवि पाडवी, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे अभियंता भुषण भामरे, ज्ञानेश्वर पवार, ठेकेदार अनिल भोई यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. सदर रस्ते व्हावे यासाठी आ उदेसिंग पाडवी यांनी पाठपुरावा करून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत 9 कोटी 45 लक्ष 28 हजार रुपयांचा निधी सन 2019- 20 मध्ये मंजूर करून घेतला. सदर रस्ते आदिवासी व बिगर आदिवासी भागातील आहेत. या भागात रस्ते कामामुळे दळवळणाची सोय सोईस्कर होणार असून तालुक्यांच्या ठिकाणी पोहचण्यासाठी ग्रामस्थांची वेळेची बचत होणार आहे. सदर रस्ते एका वर्षात पूर्ण होणार असून रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती ची मुदत 5 वर्षे राहणार आहे.

