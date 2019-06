नंदुरबार आ.उदेसिंग पाडवींनी केला दुष्काळ पाहणी दौरा Nikhil Wani Share











सोमावल, ता.तळोदा । वार्ताहर । आ.उदेसिंग पाडवी यांनी तालुक्याचा दुष्काळाचा पाहणी दौरा केला. यादरम्यान खरवड गावात भीषण पाणी टंचाई आढळून आली. परंतु प्रशासनात काम करीत असलेल्या अधिकार्‍यांना तालुक्यातील दुष्काळ दिसत का नाही? असा संतप्त सवाल त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दुष्काळाची गांभीर्याने दखल न घेणार्‍या अधिकार्‍यांवर कडक कार्यवाही करण्याचे संकेत यावेळी त्यांनी दिले. आ.पाडवी यांनी शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार बोलाविली होती त्यात त्यांनी माहिती दिली .दि 13 ते 31 मे या कालावधीत आ उदेसिंग पाडवी यांनी पाहणी दौरा होता. त्यात त्यांनी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील गावांना भेटी देवून ग्रामस्थांचा पाणी टंचाईबाबत समस्या जाणून घेतल्यात. तालुक्यातील खरवड येथे नागरिकांना पाण्यासाठी शेत शिवरातून रात्री बेरात्री शेती पंपावर धाव घ्यावी लागत आहे. खरवड ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे . प्रशासनाने टंचाई कृती आराखड्यातून खरवड येथे एक कूपनलिका मंजूर केली आहे . त्यासाठी 2 लाख 13 हजार 600 रुपये निधी मंजूर झाला आहे. तालुक्यातील खरवड, करडे, कोठार, टोलाचापाडा, वरपाडा, भंवर, रोझवा व राणीपुर या गावात कूपनलिका मंजूर झाले आहेत. त्यासाठी 17 लाख 8 हजार 800 रुपये निधीही वितरित करण्यात आला आहे. आमदाराच्या दुष्काळी दौर्‍यात नागरिकांनी 25 नविन बोअरवेलची मागणी केली. 39 नविन हँडपम्प बसविण्याची मागणी केली. 7 विहिरींचे खोलीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आ पाडवी यांना केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याने आढळून आले. तालुक्यात अजूनही शासनाची कर्जमाफी, बोन्डअळी, शेतकरी सन्मान योजना, दुष्काळ नुकसानभरपाई, घर घर बिजली अंतर्गत सौभाग्य योजना, आयुष्यमान भारत योजना, उन्नत शेती योजना, संजय इंदिरा गांधी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. दुष्काळ नुकसान भरपाई पंचनामे झालेले नाहीत. या दुष्काळ दौर्‍यात भाजपा जिल्हा नेते डॉ.रामराव आघाडे, भाजपा तालुकाध्यक्ष राजेंद्रसिंग राजपूत, आदिवासी युवा नेते नितीन पाडवी, अमरसिंग नाईक, कृष्णा वळवी, माधव पाडवी, शामा महाराज, स्वरूपसिंग ठाकरे, जयवंत ठाकरे, प्रताप पाडवी, मानसिंग डुमकुळ, महेंद्र पवार, गोपी पावरा, भीमसिंग ठाकरे, नागरसेवक भास्कर मराठे, भाजपा तालुका सरचिटणीस महेंद्र गाढे, सुरेंद्र पाडवी, रविंद्र ठाकरे आदी होते. 168 हातपंप नादुरुस्त

तालुक्यात एकूण 168 हँडपम्प नादुरुस्त असल्याने बंद अवस्थेत आहेत. काही हँडपंपाची पाण्याची पातळी खोल गेल्याने बंद आहेत. तळोदा पंचायत समिती ची प्रशासन व्यवस्था अकार्यक्षम व असंवेदनशील भूमिका असल्यानेच हँडपम्प बंद आहेत. तेथील कर्मचारी गावकर्‍यांना उडवाउडवीची उत्तरे देतात. ग्रामसेवकाच्या नाकर्तेपणामुळे ग्रामीण भागात कृत्रिम पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. दौर्‍यादरम्यान एकही ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व तलाठी आढळला नाही. प्रशासनाची अधिकार्‍यांचा निष्काळजी व नाकर्तेपणामुळेच शासन बदनाम होत आहे. असे आ.पाडवी यांनी सांगितले. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांनी तालुक्यातील दुष्काळाबाबत गांभीर्य दाखविले नाही. त्यांनी कोणतेही ठोस प्रयत्न दुष्काळ निवारण्यासाठी केलेले नाहीत. ज्या अधिकार्‍यांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे, त्यांची गय केली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

