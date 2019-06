नंदुरबार शहादा येथील पंचशील कॉलनीत भीषण पाणीटंचाई Nikhil Wani Share











शहादा । ता.प्र. – शहरातील पंचशील कॉलनी परिसरात पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. कॉलनीच्या नागरिकांनी जि. प.सदस्य अभिजित पाटील यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी पाचारण करुन पाणी, वीज, रस्त्यांसह मूलभूत प्रश्न सोडविण्याबाबत निवेदन दिले. पालिकेमार्फत पंचशील कॉलनी परिसरात दोन दिवसात टँकरने पाणी पुरवठा केला जाईल, डिसेंबर अखेर स्वतंत्र पाणीपुरवठयासाठी पाईप लाईन टाकण्याचे आश्वासन देऊन ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी ओपनप्लेसवर 4 बागडे व 250 झाडांचे वृक्षारोपण येत्या आठवड्यात करण्याचा मानस व्यक्त केला. या आश्वासनाने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. शहरालगत दक्षिणेस दोंडाईचा रोडला लागून पंचशीलनगर ही वसाहत 27 वर्षापासून अनेक सुविधांपासून वंचित आहे. गट क्रमांक पाचशे एकोणचाळीसमधील पंचशील व परिमल या दोन्ही गृहनिर्माण सोसायटीच्या जागेची 1993 साली अकृषक परवानगी घेण्यात आली. मोहिदे त.श.ग्रामपंचायतीने 1997 साली बांधकामास परवानगी दिलेली आहे. सन 1997-98 सालापासून सदर वसाहतीला ग्रामपंचायत मोहिदे त.श. काहीही सुविधा पुरवत नाही. नगर पालिका शहादा हद्दीबाहेर असल्याने नगरपालिका हात झटकून मोकळी होते. सदर वसाहतीत 125 घरे असून रस्ता, पाणी व पथदिव्यांपासून सदर वसाहत वंचित आहे. अनेक वेळा ग्रामपंचायत मोहिते त.श. यांच्याकडे रस्ता, पाणी, वीज,सांडपाणी या बाबतीत मागणी करूनही ग्रामपंचायतीने सतत दुर्लक्ष केले आहे. पावसाळ्यात मोठ्या खड्ड्यांमधून व चिखलामधून रस्ता तुडवीत जावे लागते. अनेक वेळा सायकली, दुचाकी घसरून पायी चालणार्‍यांचा पाय घसरून अपघातही झाले आहेत. मात्र सदर वसाहतीस मूलभूत सुविधा कोणीही पुरविलेल्या नाहीत. वसाहतीतील रहिवाशांनी वर्गणी जमा करून रस्ता पाणी व विजेचा तात्पुरता प्रश्न सोडविला आहे. मात्र, यंदा या कॉलनीत भीषण पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. परिसरातील बोअरवेलच्या पाण्याची पातळी खोल गेल्याने25 ते 30 बोअरवेल निकामी झाल्या आहेत. यावेळी जि.प.सदस्य अभिजीत पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी स्वतः वसाहतीस भेट दिली व समस्या जाणून घेतल्या. येत्या दोन महिन्यात नगरपालिकेमार्फत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, मोकळ्या जागेला कुंपण करण्यास मदत व मोकळ्या जागेत 250 झाडे लावण्यासाठी देण्याची व बसण्यासाठी चार बाके उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन अभिजीत पाटील यांनी दिले. गेल्या तेवीस वर्षांपासून एकाही पदाधिकार्‍याने – नेत्याने या वसाहतीला मूलभूत गरजा पुरविण्यासाठी मदत केली नाही. मात्र अभिजीत पाटील यांच्या सहकार्याच्या भावनेबद्दल परिसरातील सर्व नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी शांतीलाल अहिरे, नरेंद्र महिरे, बापू घोडराज, नरेंद्र कुवर, मिलिंद शिरसाठ, संतोष कुवर, कैलास नागमल, प्रकाश महिरे, पितांबर बैसाणे, सुबोध बैसाणे, सचिन जाधव, शैलेश कुवर, शेखर गवळे, पंकज बिरारे, मिलिंद बागले, प्रवीण खाडे, योगेश गांगुर्डे, संजय ईशी, राजेंद्र आगळे, अस्तर पावरा, उदय पावरा, शिवदास बैसाणे, दादाभाई पिंपळे आदी नागरिकांनी विविध मागण्यांचे निवेदन जि. प. सदस्य अभिजित पाटील यांना दिले. पालिकेच्यावतीने समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले.

