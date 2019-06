नंदुरबार गच्चीवर झोपलेल्या कुटुंबाच्या नाकावर गुंगीचे औषध टाकून साडे सहा लाखाची धाडसी चोरी Nikhil Wani Share











शहादा । ता.प्र.- शहादा शहरातील मुख्य वसाहत असलेल्या महात्मा गांधी नगर भागात आज पहाटे एक ते अडीच वाजेच्या सुमारास वृत्तपत्र विक्रेता जगदीश नथू चौधरी हे बाहेर झोपलेले असताना त्यांच्या नाकावर झोपेचे औषध टाकून घरात प्रवेश करून 2 कपाटातील सामान अस्ताव्यस्त करत त्यात असलेल्या दोन लाख रुपये रोकड व सोने चांदीचे दागिने असे सुमारे सहा लाख रुपयांचा ऐवज चोरटयांनी लंपास केला. ही घटना पहाटे साडेचार वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली. भरवस्तीत झालेल्या चोरीच्या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दोन दिवसापूर्वीच पुष्पदंतेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन यांच्या राहत्या घरात चोरीचा प्रयत्न करण्यात आला होता. शहादा शहर व परिसरात सध्या प्रचंड उष्मेमुळे वातावरण तापलेले आहे. यामुळे शहरातील अनेक नागरिक घराबाहेर, ओट्यावर अथवा छतावर झोपण्यास प्राधान्य देत असतात. शहरात मुख्य वस्तीत असलेल्या गांधीनगर परिसरातील वृत्तपत्र विक्रेता जगदीश नथू चौधरी आपल्या कुटुंबासह राहतात. ते व कुटुंबातील इतर दोघांसोबत दररोज पहाटे विविध वृत्तपत्रांचे वाटप करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत असतात. तर आई राधाबाई चौधरी या घराला लागूनच असलेल्या किराणा दुकान चालवत असतात. सामान्य गरीब कुटुंबातील हा परिवार आपला रोजंदारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत असतो. नेहमीप्रमाणेच सोमवारी रात्री सर्व कुटुंब हे नेहमी प्रमाणे घराच्या छतावर झोपलेले होते. जगदीश चौधरी व त्यांच्या आई राधाबाई नथ्थु चौधरी हे दोघे घराच्या बाहेर दरवाजापुढे झोपलेले होते. मध्यरात्री एक वाजेनंतर अज्ञात चोरट्यांनी झोपेत असलेल्या चौधरी व त्यांच्या आईच्या नाकावर झोपेचे औषध शिंपडून त्यांनी लोखंडी दरवाजाचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला. लाकडी दरवाजे लावून घरातील लाईट लावत समोर भिंतीवर लोखंडाचे 2 कपाटात उघडून त्यात असलेल्या सर्वच वस्तू अस्ताव्यस्त करीत जमिनीवर टाकल्या. कपाटाच्या लॉकरमध्ये ठेवलेले सुमारे दीड ते दोन लाख रुपये रोख तसेच महिलांच्या सोन्याच्या चार मंगळसूत्र पोत चार-पाच गॅ्रमच्या अंगठ्या 2 डोंगल असे सुमारे साडेतीन लाख रुपये असा एकूण सहा लाख रुपयांच्या ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. जगदीश चौधरी हे वृत्तपत्र वाटप करण्यासाठी पहाटे चार साडेचारच्या दरम्यान उठत असतात. आज नेहमीप्रमाणे ते सकाळी उठले असता घरातील लाईट सुरू असल्याचे आढळून आले. लोखंडी दरवाजा उघडताच समोरील लोखंडी दोन कपाटातील वस्तू जमिनीवर अस्ताव्यस्त पडलेल्या दिसून आल्या. कपाटाचे दरवाजे उघडे व लॉकर फोडलेले दिसून आल्याने चोरी झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तात्काळ त्यांनी घरातील कुटुंबाला उठवून चोरी झाल्याची माहिती दिली. घाबरलेल्या अवस्थेत त्यांनी घरात प्रवेश केला असता लोखंडी कपाटाचे दरवाजे उघडून त्यातील सर्व साड्या भांडी इतर सर्व साहित्य फरशीवर अस्ताव्यस्त पडलेले आढळून आले. चोरी झाल्याचे लक्षात येताच कुटुंबातील सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. तात्काळ घटनेची माहिती शहादा पोलीस स्टेशनला देण्यात आली होती. पोलीस उप निरीक्षक ज्ञानेश्वर बडगूजर, हे.कॉ.जलाल शेख यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन घटनेची माहिती घेतली होती. भरवस्तीत गांधीनगर भागात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सगळ्यात मोठी चोरी असल्याने या परिसरात राहणार्‍या नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. पोलीस निरीक्षक संजय शुक्ला यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलीस प्रशासनापुढे चोरांना पकडण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. गांधीनगर भागात चौधरी यांच्याकडे चोरी झाल्याचे कळताच परिसरातील व समाजातील नागरिकांनी घटनास्थळी भेट दिली. गरीब कुटुंबात चोरांनी मोठीचोरी केल्याने नागरिकांनी या चोरीच्या घटनेच्या पोलिसांनी तपास लावावा असा सूर निघत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जगदीश चौधरी यांची बहीण रायगड येथे राहत असते. त्यांच्या घर बदलीचे काम सुरू असताना बहिणीचे सोन्याचे दागिने त्यांनी भावाकडे ठेवण्यास दिले होते. घर बदली झाली की आपण आपले दागिने असे भावाला तिने म्हटले होते. परंतु चोरांनी त्या बहिणीच्या दागिनादेखील चोरून नेल्याने चौधरी यांना मोठा धक्का लागला आहे. दोन दिवसापूर्वीच महात्मा गांधी नगर भागात असलेल्या पुष्पदंतेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन मुकुंदभाई मोहन चौधरी यांचा बंगला आहे. बंगल्यात गेल्या अनेक वर्षापासून कोणी राहत नसल्याने त्या घरात असलेल्या इन्व्हर्टरची बॅटरी चोरांनी दोन दिवसांपूर्वी घरातून काढून गॅलरीवर ठेवलेल्या होत्या. चोरीचा प्रयत्न असल्याने त्या बॅटरी तशाच राहिल्या आहेत. भर वस्तीमध्ये चोरांनी मोर्चा वळवल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

