नंदुरबार आतापर्यंत लागवड केलेले कोट्यवधी वृक्ष गेले कुठे? त्रयस्थ संस्थेमार्फत सोशल ऑडिट व्हावे! Nikhil Wani











शहादा । 1 जुलैपासून संपुर्ण राज्यात कोट्यवधी वृक्ष लागवड अर्थात वन महोस्तवाची सुरुवात होत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातही सुमारे 91 लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र दरवर्षी शासनातर्फे लाखो नव्हें तर कोट्यावधींच्या घरात वृक्ष लागवड होते. मात्र, हे वृक्ष जातात कुठे? त्यावर होणारा खर्च जातो कुठे? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. गेल्या तीन वर्षात लागवड झालेल्या वृक्षांचे व मुळातच या योजनेचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत सोशल ऑडिट करण्याची गरज आहे. एकेकाळी घनदाट जंगलामुळे व सुमारे 40 टक्के वनांनी व्यापलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात चांगले वनक्षेत्र शोधूनही सापडणे आज कठीण झाले आहे. घनदाट जंगलामुळे प्रसिद्ध असलेल्या या जिल्ह्यात भटकंती केल्यास मोठे वृक्ष शोधूनही सापडणे कठीण आहे. त्यामुळे बोडका झालेल्या सातपुड्याच्या जंगलामुळे पर्यावर्णावरही मोठा परिमाण झाल्याचे दिसून येते. जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 5 लाख 3 हजार 426 हेक्टर आहे. त्यापैकी वनाखालील क्षेत्र 2 लाख 1 हजार 42 हेक्टर इतके आहे. अर्थात 40 टक्के क्षेत्र वनाखाली आहे. मात्र, आजच्या स्थितीत जंगलाची पुरती वाट लागली असून 5 टक्के भाग सोडला तर जंगल सापडणे कठीण आहे. इतक्या मोठया प्रमाणात जंगलतोड झाली आहे. मोठया प्रमाणात जंगलतोडीमुळे सातपुडापुरता बोडखा झाला असून पर्यावरणाचा र्‍हासही झाल्याचे दिसून येत आहे.दरवर्षी वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, जिल्हा प्रशासन त्याअंतर्गत येणारे सर्व विभाग, सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, शैक्षणिक संस्था यांच्यामार्फत संपूर्ण जिल्ह्यात लाखोंच्या घरात वृक्ष लागवड केली जाते. त्यास वनमहोस्तवाचे स्वरूप देऊन मोठा गाजवाजा केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र किती झाडे जगतात? याचा हिशेब ना प्रशासनाकडे, ना वनविभागाकडे आहे. एकदाची वृक्ष लागवड झाली की पुन्हा त्याकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही असा प्रकार गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. वनविभाग व सामाजिक वनीकरण विभाग या मोहिमेवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. पण किती झाडे जगली याचा ताळेबंद या विभागाकडे नाही. प्रचंड खर्च होऊनही जंगलाचा अपेक्षित विकास झालेला दिसत नाही आजच्या स्थितीत जंगलच नसल्याने वन्यप्राण्यांनी मानवी वस्त्यांकडे मोर्चा वळविला आहे. रोज कुठल्या ना कुठल्या गावात, शेतशिवारात बिबटया, अस्वल यासारखे वन्यप्राणी दिसू लागले आहेत. यावरुन जंगलांचा र्‍हास किती मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. याचे विदारक चित्र स्पष्ट होत आहे. वनांच्या होणार्‍या र्‍हासामुळे पर्यावरणाचा समतोलही ढासळला आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीचा केवळ कांगावा न करता त्यात वृक्ष संगोपनाची प्रमाणिकताही असणे महत्वाचे आहे. शहादा तालुक्यातही गेल्या तीन वर्षात तब्बल 30 लाखाच्यावर वृक्ष लागवड करण्यात आली. यावेळीही 8 लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, प्रशासन सरसावले आहे. मात्र, यापूर्वी झालेल्या वृक्ष लागवडीतील किती झाडे जगली, किती झाडे जगण्याच्या स्थितीत आहेत, याची आकडेवारी या विभागांकडे नाही केवळ गाजावाजा करून ही मोहीम फोटो सेशनपुरतीच उरकण्याचे काम होत आहे. वृक्ष लागवड केल्यानंतर त्याचे संगोपन करून जगविण्याची जबाबदारीही शासनाने या विभागाकडे निश्चित करण्याची गरज आहे. तरच या मोहिमेचा उद्देश सफल होऊ शकेल, अन्यथा लाखोंचा खर्च वायाच जाणार आहे.

