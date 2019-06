नंदुरबार खेड येथील शेतकर्‍याने फुलविली केळीची बाग, केळीची विदेशात होतेय निर्यात Nikhil Wani Share











नरेंद्र बागले

शहादा । तालुक्यातील खेड येथील शेतकरी मनिष प्रकाश पाटील हे आधुनिक शेती करत असून त्यांनी जैन टिश्यू बियाणे वापरुन केळीची बाग फुलवली आहे. सदर केळी विदेशामध्ये निर्यात केली जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागानेही आधुनिकतेची कास धरलेली दिसून येत असून त्यात यशही मिळत आहे. शहादा तालुक्यात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पर्यावरणात होणार्‍या बदलामुळे सर्वसामान्य जनतेसह शेतकरीदेखील हवालदिल झाला आहे. त्यातच उष्ण तेचा पारा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. वाढत्या तापमानामुळे बागायती पिकेही संकटात सापडली आहेत. त्यामुळे शेतकरी पुढील पिके घेण्यास धजावत नसल्याचे चित्र तालुक्यात दिसत आहेत. शहराच्या उत्तरेकडील भागातील ब्राम्हणपुरी, खेड, म्हसावद या परीसरातील शेतकरी बदलत्या वातावरणानुसार शेती करीत आहेत. खेड येथील मनीष पाटील या शेतकर्‍याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून टिशू बियाणे असलेली केळी पिकाची शेती फुलवून आर्थिक समृद्धी साधत शेतकर्‍यांपुढे आदर्श उभा केला आहे. शहादा तालुका हा सधन तालुका म्हणून जिल्हाभरात ओळख टिकवून आहे. बहुतांश नागरीकांचा उदरनिर्वाह व दैनंदिन कामकाज हे शेतीवरच चालते. कारण तालुक्याचे अर्थकारण शेतीवरच अवलंबून आहे. जग आधुनिकतेकडे वळले म्हणून येथील शेतकरीदेखील आधुनिक होवून आधुनिक शेतीची कास धरत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे खेड येथील शेतकरी मनिष प्रकाश पाटील. त्यांनी व परिसरातील शेतकर्‍यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत शेती फुलवली आहे. मनिष पाटील हे सोळा एकर शेती जिवापाड मेहनत करुन करतात. यु ट्युब, शेती विषयक माहिती देणार्‍या टीव्ही चॅनलचा वापर करुन आधुनिक शेती करीत आहेत. सोळा एकर शेतीत त्यांनी केळी लावली. परंतु ती केळी सामान्य नसून जैन टिशू बियाणे असलेली आहे. एका झाडासाठी त्याचे संगोपन करण्यासाठी सरासरी 100 रुपये खर्च येतो. मनिष पाटील यानी एका एकरात 1500 केळीची झाडे लावली. त्या सर्व झाडांची निगा आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन घेतली. एका झाडावर साधारण 25 ते 26 किलो वजनाच्या केळीचा घड येतो. ही बहरलेली केळी ते सौदी अरेबिया, इराण, इराक आदी देशांमध्ये पाठवतात. त्यासाठी रुट कंपनीलाही केळी दिली जाते. तत्पुर्वी ही केळी खराब होऊ नये म्हणून त्या केळी पिकावर प्रक्रिया केली जाते. रुट कंपनी ही मुबंई येथील आयएनआय फर्म्सला देते. यात शेतकर्‍यांचा उभा असलेला शेतीमाल या कंपनीची टीम जागेवर येवून नेतात व शेतकर्‍यास बाजार भावापेक्षा जास्त भाव मिळतो. आठशे ते बाराशे रुपये प्रति टन हा भाव जागेवर मिळत असल्याने शेतकर्‍यांना शेतमजुर शोधणे व त्याला लागणारा लेबर चार्जदेखील वाचतो. या आधुनिक शेती तंत्रज्ञानामुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक समृद्धीकडेही वाटचालीस चालना मिळते. * केळीचा घड कापून केळी सी केमीकलमध्ये धुतली जाते. त्यानंतर ए केमीकल व बायोस्टीन केमीकलमध्ये धुतले जातात. यामुळे केळी काळी पडत नाही व साधारण वीस दिवसापर्यंत ती जशीच्या तशी राहते. * एक किलोस दीड रुपया लेबर चार्ज दिला जातो व हा पैसा कंपनीकडून दिला जातो. * कलकत्ता, बंगाल येथील मजूरही काम करतात. * एका गाडीत दहा टन शेतमाल जातो. दिवसभरात एक किंवा दोन गाड्या भरल्या जातात. केळी भरण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे खोके वापरले जातात. *पी फॉर्म पेपर, व्हॅक्युम पॅक पिशव्या वापरल्या जातात व एअर पॅड बॉक्समध्ये ठेवला जातो. *एका पेटीस सर्व खर्च साधारण 70 ते 80 रुपये एवढा येतो. शेती करताना शेतकर्‍यांनी आधुनिक शेतीची कास धरली तर शेती उत्पादन चांगले मिळू शकते. मी तालुक्यातील शेतकर्‍यांना आवाहन करतो की आपण देखील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती करा. केळी पिकाचे उत्पन्न घेतल्यावर मी हरभरा, कापुस व त्यानंतर पुन्हा केळी हे पिक घेणार आहे. नियोजन बध्द पध्दतीने आपण गेलो तर शेती व्यवसाय चांगला होवु शकतो.

– मनिष प्रकाश पाटील,

शेतकरी

