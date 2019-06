नंदुरबार रेल्वेच्या कामामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचे नियमन Nikhil Wani Share











नंदुरबार । सुरत -नागपूर महामार्गावरील कोळदा व चिंचपाडा या मार्गावरील रेल्वे क्रॉसिंग गेट नं. 74 वर रेल्वे मार्गाचे काम दि.27 ते दि.29 दरम्यान होणार आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुक वळविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधिक्षक संजय पाटील यांनी दिली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात नवापूर व विसरवाडी पोलीस स्टेशन हद्दीतील रेल्वे क्रॉसिंग गेट नं. 74 कोळदा व चिंचपाडा या मार्गावर रस्त्याचे व रेल्वे ट्रॅकचे काम दि.27 ते दि.29 जुन या कालावधीत करण्यात येणार असल्याने सदर मार्गावरील वाहतुक बंद करण्यात येणार आहे.वाहतुकीच्या कोंडीमुळे रहदारीचा खोळंबा होऊन वाहतुकीचे वेळी नागरिकांमध्ये धक्का-बुकी व चेंगराचेंगरी होऊन अथवा वाहनांमुळे अपघात घडुन मोठया प्रमाणात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय पाटील यांनी मुंबई पोलीस कायदा अधिनियम 1951 चे कलम 33 (1) (ब) नुसार वाहतुक वळविण्याचे आदेश दिले आहेत. यात रेल्वे क्रॉसिंग गेट नं. 74 चे दुरुस्तीच्या दिवशी दि.27 जून रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते दि.29 जुनच्या रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरतकडून येणारी वाहतुक मोठी चार चाकी वाहने, अवजड वाहने ही उच्छल, निझर, नंदुरबार, छडवेल, साक्री मार्गे धुळेकडे जातील. तसेच वरील कालावधीत धुळे कडुन येणारी वाहतुक मोठी चार चाकी वाहने, अवजड वाहने ही साकी,निजामपूर, छडवेल, नंदुरबार, निझर, उच्छल मार्गे गुजरातकडे रवाना होतील. दरम्यानच्या काळात अत्यावश्यक सेवा देणारी वाहतूक एस टी बस, शाळेच्या बस, रुग्णवाहिका व दुधाचे वाहने या गाडया हे विसरवाडी, कोळदा, एम.आय.डी.सी. मार्गे नवापूर अशी सुरु राहिल. सदरचा आदेश दि.27 जुन रोजी सकाळी 6 वाजे पासुन ते दि.29 जुनच्या रात्री 8 वाजे पर्यंत नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहिल. सदर आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येईल अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधिक्षक संजय पाटील यांनी दिली आहे.

